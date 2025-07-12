Muğla\'da Orman Yangınına Karşı Dikkat ÇAĞRISI

Muğla genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını riski de yükselirken, orman, jandarma ve emniyet birimleri vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yetkililer, vatandaşların 'Yeşil Vatan' için daha dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunarak, yangınlara müdahale gücünden ziyade, yangınların hiç çıkmamasının esas başarı olduğunu vurguladı. Özellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere, yaz aylarında doğayla iç içe vakit geçiren herkese duyarlılık çağrısı yapıldı. Muğla Valiliği tarafından da sık sık hatırlatılan orman yangını tedbirleri kapsamında, alınması gereken önlemler de anlatıldı. Bu kapsamda ormanlık alanlara girişler Valilik kararıyla yasaklanırken anız yakılmaması, ormanlık alanlar ve çevresinde ateş yakılmaması, yanan izmaritlerin doğaya atılmaması konularında vatandaşlar uyarıldı. Her türlü atığın doğaya değil, çöp kutularına atılması, biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulundurulması, konularına da dikkat çekilirken, en küçük bir duman ya da ateş belirtisinde derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiği belirtildi.

"Hiç yangın çıkmaması ile gururlanalım"

Yetkililer tarafından yapılan ortak açıklamada ise "Yangınlara müdahale kapasitemizle değil, hiç yangın çıkmamasıyla gurur duymak istiyoruz. Yeşil Vatanımızı korumak sadece kurumlarımızın değil, hepimizin görevidir. Doğadaki canlıların yaşam alanlarını korumak, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor "ifadeleri yer aldı. - MUĞLA