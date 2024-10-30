Muğla'da Orman Yangınları Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Orman Yangınları Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman ve Menteşe ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından zarar gören vatandaşlar ve alanlar için hasar tespit çalışmaları yapıyor. Başkan Ahmet Aras, yaraları birlikte saracaklarını belirtti.

30.10.2024 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Aras: "Yaraları birlikte saracağız"

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ve Dalaman ilçelerindeki yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olmak için çalışmalarını başlattı.

Orman yangınları konusunda Türkiye'nin en hassas bölgelerinin başında gelen Muğla'da Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Dalaman Taşbaşı'nda yaklaşık 135 hektar, Menteşe Turnalı yangınında da yaklaşık 714 hektar ormanlık alan zarar gördü. Dalaman ilçesi Taşbaşı mevkiinde çıkan orman yangını 3 gün sürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman Taşbaşı Mevkiinde çıkan orman yangınına 96 araç ve 191 personel, Menteşe ilçesi Turnalı Mevkiinde çıkan ve 4 gün süren orman yangınına da 121 araç ve 217 personelle müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yangınlar sonrası Büyükşehir Belediyesi ekiplerini yanan alanlara göndererek hasar tespit çalışmalarının bir an önce yapılmasını istedi. Büyükşehir ekipleri Menteşe ilçesi Turnalı-Kıran mevkiinde meydana gelen yangında zarar gören vatandaşların hanelerinde hasar tespit çalışmaları yaptı. 24 ev, 16 ahır ve 4 deponun tamamen hasarlı; 3 evin de kısmi hasarlı olduğu Büyükşehir ekiplerince tespit edildi. Yangından etkilenen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı. Ayrıca yangında zarar gören orman alanları yanında tarım arazileri için de vatandaşlarla sahada görüşen Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara fidan ve kovan desteği sağlayacak. Orman yangınlarından etkilenen arıcılara kovan, bal süzme makinası, bal dinlendirme kazanı, arıcı kıyafeti ve arıcılık el aletleri vererek destek olacak.

Başkan Aras; "Yaraları birlikte saracak, kararan umutları tekrar yeşerteceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla'da farklı ilçelerde yaşanan ve özellikle yerleşim yerlerini etkileyen yangınlar sonrası Büyükşehir ekiplerinin sahada zarar tespit çalışmaları yaptıklarını söyledi ve yangından etkilenen vatandaşların Büyükşehir olarak yaralarını saracaklarını belirtti.

Başkan Aras; "Muğla'mız ne yazık ki bu yılda büyük yangınlar yaşadı ve ciğerlerimiz ormanlarımızı kaybettik. Farklı ilçelerimizde aynı anda çıkan orman yangınlarına tüm ekipler büyük bir özveri ile müdahale etti. Özellikle bazı yangınlar köylerimize kadar ilerledi ve maddi hasarlara yol açtı. Yangının ilk dakikasından itibaren itfaiye, MUSKİ gibi ekipleri ile sahada olan ve mücadele eden Büyükşehir ekiplerimiz yangın sonrası da vatandaşlarımızın hasarlarını tespit etmek, yanlarında olmak için yangın sahasındaydı. Yangından etkilenen hemşehrilerimizin maddi, manevi yanında olmak için tespitlerimizi yapıyoruz. Yaraları birlikte saracak, kararan umutları tekrar yeşerteceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Orman Yangınları, Yerel Haberler, Ahmet Aras, Politika, Menteşe, Dalaman, Çevre, Yerel, Yaşam, Muğla, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Orman Yangınları Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 05:36:53. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Orman Yangınları Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.