Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden Muğla'da, oturma izni alan yabancı uyruklu sayısı 2022 yılına oranla 6 bin kişi azaldı. Yabancı nüfusun en fazla yaşadığı 8'nci il durumundaki Muğla'da değişik ülkelerden oturma izni bulunan 25 bin 86 kişi yaşıyor.
Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Ortaca Dalyan gibi önemli turistik ilçelerde ikamet izni alan yerleşik yabancılar bir önceki yıla oranla yaklaşık 6 bin kişi azaldı. 2022 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 823 bin 836 oturma izni alan ve Türkiye'de oturan yabancı bulunurken 2023 yılında bu rakam 1 milyon 570 bin 672'ye düştü. Bir yılda Türkiye'de oturma iznini iptal ettiren yabancı sayısı 253 bin 164 kişi oldu. En fazla yabancı nüfusun azaldığı il 137 bin 162 kişi ile İstanbul oldu.
Muğla'da geçtiğimiz yıllarda oturma izni alan yabancı uyruklu sayısında yaşanan artış 2023 yılında tersine döndü. 2022 yılında 31 bin 123 yabancı yaşarken 2023 yılında bu rakam 25 bin 86'ya düştü. 2022 yılında 13 bin 703 erkek, 17 bin 420 kadın Muğla'da oturma izni alarak yaşamını sürdürürken 2023 yılında bu rakam 10 bin 671 erkek ve 14 bin 415 kadın oldu. - MUĞLA
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Son Dakika › Yerel › Muğla'da Oturma İzni Alan Yabancı Sayısı Azaldı - Son Dakika
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