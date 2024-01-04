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Muğla'da plakalarda barkod sistemi uygulaması başladı - Son Dakika
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Muğla'da plakalarda barkod sistemi uygulaması başladı

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile Muğla'da plakalarda barkod sistemi uygulaması başladı. Yapılan düzenleme ile plakalarda il kodu ile harf grubu arasındaki alanda 15x15 mm ebadında kare kod ve 12 haneli seri numarası bulunacak. Hali hazırda kullanılan plakaların değiştirilmesi zorunlu olmasa da, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra yapılan tescil işlemlerinde ve plaka değişikliklerinde yeni plakalar kullanılacak.

Muğla\'da plakalarda barkod sistemi uygulaması başladı
04.01.2024 - 12:06,
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1 Ocak 2024 itibari ile yürürlüğe giren plakalarda barkod sistemi uygulaması Muğla'da başladı.

Yapılan düzenleme ile Yönetmeliğin 35'inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilerek, plakalarda belirtilen mevcut özelliklere ek olarak il kodu ile harf grubu arasındaki alanda plakaya ait bilgilerin doğrulanmasını sağlamak üzere 15x15 mm ebadında kare kod ve plakanın basıldığı yıl ile başlayan ve 12 puntoda 12 haneli seri numarasının Yönetmelik Ek-5/0 yer alacağı hüküm altına alındı. Bu çerçevede, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na bağlı plaka basımı gerçekleştiren odalar tarafından 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basımı yapılan tüm tescil plakalarında 15x15 mm ebadında kare kod ve 12 haneli seri numarası bulunacak. Hali hazırda araçlarda kullanılan tescil plakalarının değiştirilmesi zorunlu olmamakla birlikte, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra ilk defa yapılan tescil işlemlerinde ve plaka değişikliğini gerektiren her işlem neticesinde üzerinde kare kod ve 12 haneli seri numarası bulunan plakaların kullanılması sağlanacak.

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren plakalarda barkot sistemi ile ilgili açıklama yapan Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Arif Özer" 2024 yılının başında bunun ile ilgili 3-4 defa plakalarda kare kod sistemi için eğitimlere katıldık. Buradaki asıl amaç merdiven altı basımlar ve sahada görülen APP plakaların önüne geçmek için devletimiz bu işi daha disiplin altına alarak böyle bir sisteme başvurdu. Bizlerde 690 şoför odası olarak aynı anda 2 Ocak tarihinde tüm Türkiye'de Noterler birliği, Emniyet Müdürlüğü ve Tüv Türkten gelen plakaların eşleştirilerek referans numarasını girerek basımına başladık. Burada halkımızın çekineceği veya korkacağı hiç bir şey yok sadece yeni alım satımlarda, plaka kayıplarında veya Tüv Türke giden ve ağır kusur olarak geçen plakalar değişiyor. Yoksa her hangi bir plakaların değiştirilmesi zorunlu değildir. Eğerki Tüv Türk'e gittiği zaman plakadan geçmez ise veya alım satımlarda Noterler birliğinden almış oldukları kağıt ile bize gelerek bizde o plaka kağıdı üzerindeki referans numarasını girerek eşleştiriyoruz. Plaka basın işlemine geçiyoruz ve teslim alan kişinin kimlik numarasını giriyoruz ve teslim tesellüm belgesi düzenleyerek 1 nüshasını dosyamızda saklıyoruz. Bizim burada tek amacımız korsan plakayı merdiven altı basımının önüne geçmek devletimizin almış olduğu kanuna uyuyoruz "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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