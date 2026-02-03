Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'ye Adli Para Cezası - Son Dakika
Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'ye Adli Para Cezası

03.02.2026 16:44  Güncelleme: 17:46
Muğla'da düzenlenen protesto gösterisiyle ilgili 7 sanık hakkında karar verildi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 46 bin 600 lira ceza aldı. Nazım Şardoğan ise çeşitli suçlardan paraya ceza ve hapis cezası aldı, ancak cezası ertelendi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da 19 Mart 2025'te düzenlenen protesto gösterisiyle ilgili aralarında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Belediye Başkanı Ünlü "kamu görevlisine hakaret" suçundan 46 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Muğla'da 19 Mart'ta düzenlenen protesto gösterisiyle ilgili aralarında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklardan Ünlü ve Şardoğan'ın da arasında bulunduğu bazı sanıklar katıldı.

Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti. Nazım Şardoğan'ın avukatı Barış Aydın'ın soruşturmanın genişletilmesi yönündeki talebi reddedildi ve hüküm açıklandı.

Yargılama sonucunda 5 sanığın beraatine karar verilirken, Acar Ünlü "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 11 gün karşılığı 46 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı. Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü'nün "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise beraatına hükmedildi.

Nazım Şardoğan ise "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 15 bin lira adli para cezasına, "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı ancak ceza ertelendi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
