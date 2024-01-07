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Muğla'da Köyceğiz Müftülüğü sabah namazı buluşmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Muğla'da Köyceğiz Müftülüğü sabah namazı buluşmalarına devam ediyor

Muğla'nın Köyceğiz Müftülüğü, Merkez Hacılar Yunus Emre Camii'nde düzenlediği sabah namazı buluşmasında Kur'an tilaveti, namazın edası, dua ve tesbihatı gerçekleştirdi. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, program sonunda cami görevlilerine ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Muğla\'da Köyceğiz Müftülüğü sabah namazı buluşmalarına devam ediyor
07.01.2024 - 15:55,  Güncelleme: 15:58
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Muğla'nın Köyceğiz Müftülüğü'nün değişik camilerde organize ettiği sabah namazı buluşmalarına Merkez Hacılar Yunus Emre Camii ile devam edildi.

Namaz öncesi Kur'an tilaveti, namazın edası, dua ve tesbihatı İmam-Hatip Veysel Uysal, Selman Gündoğdu, emekli İmam-Hatip Mehmet Acar ifa ettikten sonra İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz sohbette bulundu. Yapılan duanın ardından ev sahibi hocalar İmam-Hatip Önder Gül, Müezzin Kayyım Ramazan Erduran ve cami cemaatinin yaptığı ikramlar ile program sona erdi. Müftü Karagöz, "2024 yılının ilk sabah namazı buluşması programını Merkez Yunus Emre Camiinde yapmış olduk. Sabahın seherinde programımıza iştirak edip camimizi dolduran değerli cemaatimize, emeği geçen cami görevlilerimize ve katkıda bulunan kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Muğla'da Köyceğiz Müftülüğü sabah namazı buluşmalarına devam ediyor - Son Dakika


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