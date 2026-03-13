Muğla'da Sağlık Teknisyeninin Görev Değişikliği Durduruldu

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir sağlık teknikerinin Yatağan Ek Hizmet Binası'na görevlendirilmesine ilişkin işlem hakkında açtığı davada, Muğla 4. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Bina Diyaliz Ünitesi'nde görev yapan sağlık teknikeri T. T.'nin, Yatağan Ek Hizmet Binası'na görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle, Demokratik Sağlık-Sen avukatı aracılığıyla açtığı davada karar çıktı. Muğla 4. İdare Mahkemesi, davacının görev yaptığı ana binadaki iş yoğunluğunun daha fazla olduğunu ve Yatağan Ek Hizmet Binası'nda ilave sağlık teknikeri ihtiyacı bulunmadığını değerlendirerek, görevlendirme işleminde kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından zorunluluk bulunmadığına hükmetti.

Mahkeme, söz konusu görevlendirmenin hukuka aykırı olduğu kanaatine vararak işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Karara ilişkin açıklama yapan Demokratik Sağlık-Sen Anadolu Şube Başkanı Abdullah Gül, kararın emsal bir karar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde görev yapan bir sağlık çalışanı arkadaşımız, ünitede yaşanan usulsüzlükleri, mevzuata aykırı uygulamaları ve hasta güvenliğini tehlikeye atan durumları dile getirdiği için Yatağan Ek Hizmet Binası'na görevlendirilmiştir. Oysa söz konusu sağlık çalışanı; hukukun, mevzuatın ve meslek etiğinin gereğini yerine getirerek kamu yararını ve hasta güvenliğini savunmuştur. Bu açık hukuksuzluğa karşı sendikamız tarafından, sendikamız avukatı Ali Furkan Çeken aracılığıyla açılan dava sonucunda, Muğla 4. İdare Mahkemesi tarafından söz konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Mahkemenin verdiği bu karar, yapılan işlemin hukuka açıkça aykırı olduğunu ortaya koymuştur."

"Sağlık çalışanları kimsenin oyuncağı değildir"

Şunun herkes tarafından bilinmesini isteriz, sağlık kurumları Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarıyla yönetilen kamu kuruluşlarıdır. Bu kurumlarda görev yapan sağlık çalışanları ise halkımızın sağlığını korumak ve insan hayatını yaşatmak için fedakarca görev yapan sağlık neferleridir. Bu hastane hiç kimsenin evinin bahçesindeki oyun parkı değildir. Sağlık çalışanları da kimsenin oyuncağı değildir. Demokratik Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarına yönelik kanunları hiçe sayan, keyfi ve baskıcı uygulamalara asla izin vermeyeceğiz. Unutulmamalıdır ki klimalı odalarda kurulan buzdan kaleler, adalet güneşinin karşısında erimeye mahkümdur. Sırf idarenin uygulamalarını sorguladığı için bir hekimin görev yeri değiştirilemeyeceği gibi, bir hekimin keyfine uymuyor diye bir sağlık çalışanının da görev yeri değiştirilemez. Demokratik Sağlık-Sen olarak diklenmeden ama dimdik durarak hukuk ve adalet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

"Sağlık çalışanlarımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz"

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde yaşandığını tespit ettiğimiz usulsüzlükler ve halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalarla ilgili sendikamız tarafından yapılan başvuruların tamamı belgeli, kanıtlı ve tanıklıdır. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Açılan soruşturmaların birilerini korumak amacıyla 'kurumun itibarı' bahanesiyle kapatılmaya çalışılması halinde, Türkiye Cumhuriyeti adaletinin tokadını herkes hissedecektir. Devletimizin kurumlarının hiçbir kişi ya da grubun istediği gibi at koşturacağı çiftliğe dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Demokratik Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarımızın hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."