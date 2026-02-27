Muğla'da Sahte Hesap Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Sahte Hesap Operasyonu: 3 Tutuklama

27.02.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da sahte sosyal medya hesabı soruşturmasında 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i serbest kaldı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) Muğla'da "Sakaraltı Sakarüstü" adlı sahte sosyal medya hesabına yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, söz konusu sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı ve çeşitli kamu görevlilerine yönelik sistematik şekilde hakaret, tehdit, şantaj ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla çalışma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Kürşat Keskin ve Cemal Demirtaş tutuklanmış, bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol ve ev hapsi kararı verilmişti.

Bu çerçevede 23 Şubat akşam saatlerinde düzenlenen ikinci operasyonda, Muğla'da bir siyasi partinin eski il başkanı O.A., milletvekili danışmanı olduğu söylenen M.G. ile H.T., U.K., M.T. ve H.B. ile daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.C.S. yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Mertcan Güngör. Serdar Cemal Süzeroğlu. ve Habib Demir. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.T., M.T., S.K., U.K. ve O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Medya, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Sahte Hesap Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 01:38:45. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Sahte Hesap Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.