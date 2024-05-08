Muğla'da Satranç Turnuvası Devam Ediyor

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Muğla'da satranç turnuvası sürüyor

MUĞLA - Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mavi Yeşil Projesi" kapsamında bir satranç turnuvası düzenlendi. Uluslararası Gençlik Merkezi salonunda gerçekleştirilen turnuvada il birincileri belirlendi.

Turnuvaya, 13 ilçeden 4 farklı kategoride toplam 130 kişi katıldı. 8 yaş grubundan 28 kişi, 10 yaş grubundan 34 kişi, 12 yaş grubundan 37 kişi ve 14 yaş grubundan 31 kişi, satranç tutkunlarının rekabet dolu mücadelesine ortak oldu.

Mavi Yeşil Proje Koordinatörü Şule Armutçuoğlu, proje kapsamında düzenledikleri faaliyetlerden birinin de satranç turnuvası olduğunu belirtti. Üç yıldır devam eden projenin bir parçası haline gelen bu turnuva sayesinde öğrencilerin satranç tutkusunu geliştirmeyi ve doğa sevgisini pekiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Armutçu, dereceye giren öğrencilerin il finalinde yarışarak yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Turnuvanın iki gün süreceğini ve yarın öğretmenler arasında da bir turnuva düzenleneceğini söyleyen Armutçuoğlu, tüm öğretmenlerin bu etkinliğe katılma imkanına sahip olduğunu vurguladı.

Muğla'da satranç tutkunlarının heyecanla beklediği bu turnuva, hem sporun yaygınlaştırılmasına hem de doğa sevgisinin pekiştirilmesine önemli bir katkı sağlıyor.