Muğla\'da Seyir Halindeki Araçta Çıkan Yangın Ormanı Tehdit Etti

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken, alevler ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Kıyıkışlacık yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden yükselen dumanları fark eden sürücü hızla araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın büyüyerek ormanlık alana sıçrarken, olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA