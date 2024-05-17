Muğla\'da Süpermarket ve Gıda Depolarına Denetim Artırıldı

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde süpermarket ve gıda deposu işletmelerine yönelik denetimler artırıldı.

Dalaman Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, İlçe Müdürü Mehmet İdar'ın da katılımıyla, halk sağlığını koruma ve gıda güvenliğini sağlama amacıyla Dalaman genelindeki süpermarket ve gıda deposu işletmelerine yönelik denetimlerini artırdı. Yapılan kontroller sonucunda, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere idari para cezaları uygulandı.

İlçe Müdürü İdar, bu tür denetimlerin Dalaman'da gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması için düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. Vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmeleri için gıda işletmelerinin sürekli olarak denetleneceğini vurgulayan İdar, tüketicilerin de son tüketim tarihlerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı. - MUĞLA