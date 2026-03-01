Muğla'da Taksi Ücretlerine Zam - Son Dakika
Muğla'da Taksi Ücretlerine Zam

01.03.2026 13:14  Güncelleme: 15:39
Muğla'da taksi ücretleri, Belediye Meclisi tarafından alınan kararla yüzde 25 zamlanarak, iniş-biniş ücreti 250 liraya yükseldi.

(MUĞLA) - Muğla'da taksi ücretlerine yüzde 25 zam geldi. İndi bindi 200 liradan 250 liraya yükseldi.

Muğla'da toplu taşıma ücretlerine yapılacak zamla ilgili karar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açtığı dava nedeniyle, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yerine Belediye Meclisi tarafından alındı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis toplantısında alınan kararla toplu taşıma tarifelerinde fiyat değişikliği yapıldı.

Taksi ücretlerine yüzde 25 zam geldi. İndi bindi 200 liradan 250 liraya çıkarken, taksimetre açılışı ise 120 liradan 150 liraya yükseldi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Muğla'da Taksi Ücretlerine Zam
