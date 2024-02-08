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Muğla'da tek katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Yangına ilk müdahale Büyükşehir su tankerlerinden

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer Bağlıağaç Mahallesi'nde Orman İşletme Bekleme Noktası binasının çatısında çıkan yangında çatı katı kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Bağlıağaç Mahallesindeki orman işletme bekleme noktasındaki iki katlı çatısı ahşap ve kiremit kaplı binanın çatı katından dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine ilk müdahaleyi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelere orman ve ev yangınlarında ilk müdahaleyi yapması için teslim ettiği su tankeri yaptı.

Çatı yangınına ilk müdahale devam ederken Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ve Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ve arazöz ekiplerinin yanan çatıya müdahale ederken söndürme ve soğutma çalışması yapıldı. Yangında çatı tamamen yanarken, çatı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışı sebebi araştırılıyor.