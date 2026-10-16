Muğla'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'ne yaklaşık bin öğrenci katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'ne yaklaşık bin öğrenci katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla\'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği\'ne yaklaşık bin öğrenci katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'ne anasınıfından üniversiteye yaklaşık bin öğrenci katıldı. 60 eğitim kurumundan 5 bin öğrenciyi bilimle buluşturmayı hedefleyen şenlikte atölyeler ve drone gösterileri ilgi gördü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4007 Bilim Şenliği, anasınıfından üniversiteye kadar yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. 60 eğitim kurumundan 5 bin öğrenciyi bilimle buluşturan şenlikte, atölye çalışmaları ve drone gösterileri ilgi gördü.

Muğla'da öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak, bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek ve farklı bilim alanlarını yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4007 Bilim Şenliği'nin açılış programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

60 eğitim kurumundan 5 bin öğrenci bilimle buluştu

Toplam 60 eğitim kurumundan 5 bin öğrenciyi bilimle buluşturmayı hedefleyen şenlikte, öğrencilerin bilimsel konuları uygulamalı etkinliklerle öğrenmelerine imkan sağlayan atölyeler kuruldu. Farklı yaş gruplarından öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, bilimsel merakın artırılması ve öğrencilerin araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlandı.

Bilimsel atölyelerin yanı sıra gerçekleştirilen drone gösterileri de şenliğe renk kattı. Öğrencilerin ve katılımcıların ilgiyle takip ettiği gösteriler, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin uygulamalı etkinliklerle tanıtılmasına katkı sağladı. Bilimin ışığında geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen şenlikte, öğrencilerin bilimsel düşünme, keşfetme ve üretme becerilerinin desteklenmesi ön plana çıktı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bilim meşalesini geleceğe taşıyan öğrenciler ve danışman öğretmenler tebrik edilerek, bilimsel merakı ve öğrenme heyecanını destekleyen çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEtkinliklerTeknolojiTübitakEğitimBilimMuğlaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Fahrettin Koca’dan Beşiktaş’ın zaferine olay yorum Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
ABD’li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
14:34
İşte Italiano’nun başarısının sırrı Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı
İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
14:03
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:52:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'ne yaklaşık bin öğrenci katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei