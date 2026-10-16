Muğla\'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği\'ne yaklaşık bin öğrenci katıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4007 Bilim Şenliği, anasınıfından üniversiteye kadar yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. 60 eğitim kurumundan 5 bin öğrenciyi bilimle buluşturan şenlikte, atölye çalışmaları ve drone gösterileri ilgi gördü.

Muğla'da öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak, bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek ve farklı bilim alanlarını yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4007 Bilim Şenliği'nin açılış programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

60 eğitim kurumundan 5 bin öğrenci bilimle buluştu

Toplam 60 eğitim kurumundan 5 bin öğrenciyi bilimle buluşturmayı hedefleyen şenlikte, öğrencilerin bilimsel konuları uygulamalı etkinliklerle öğrenmelerine imkan sağlayan atölyeler kuruldu. Farklı yaş gruplarından öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, bilimsel merakın artırılması ve öğrencilerin araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlandı.

Bilimsel atölyelerin yanı sıra gerçekleştirilen drone gösterileri de şenliğe renk kattı. Öğrencilerin ve katılımcıların ilgiyle takip ettiği gösteriler, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin uygulamalı etkinliklerle tanıtılmasına katkı sağladı. Bilimin ışığında geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen şenlikte, öğrencilerin bilimsel düşünme, keşfetme ve üretme becerilerinin desteklenmesi ön plana çıktı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bilim meşalesini geleceğe taşıyan öğrenciler ve danışman öğretmenler tebrik edilerek, bilimsel merakı ve öğrenme heyecanını destekleyen çalışmaların önemine dikkat çekildi.