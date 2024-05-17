Muğla'da Türkan Tetik Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika
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Muğla'da Türkan Tetik Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Açıldı

Muğla\'da Türkan Tetik Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Açıldı

Muğla'nın Saburhane Meydanı'nda, yıllar önce trafik kazasında hayatını kaybeden Türkan Tetik adına çocuk ve gençlik kütüphanesi açıldı. Açılış töreninde duygusal konuşmalar yapıldı.

17.05.2024 20:09  Güncelleme: 20:11
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Muğla'nın Saburhane Meydanı'nda, yıllar önce elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Türkan Tetik adına çocuk ve gençlik kütüphanesi açıldı. Açılış töreninde Türkan Tetik'in kardeşi Gürkan Tetik ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, kütüphanenin önemine dair duygusal konuşmalar yaptı.

Türkan Tetik'in kardeşi Gürkan Tetik, kütüphanenin Muğla'daki tüm kitapseverler için değerli bir kaynak oluşturduğunu belirterek, "Bu kütüphane sadece Slowfoot Muğla Tanıtım Platformu ekibi için değil, Muğla'da yaşayan bütün kitapseverler için çok değerli bir kaynak oluşturmaktadır. Öğrenciler arasında olduğu gibi, ilk insanların ortak dili resimdir. Mağara duvarlarındaki resimlere ait resimlerin uzamasını iletme amacını taşır. İnsanoğlunun değeri alındıktan sonra onu koruyabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek için icatların arttığı. Önceleri taşlara, tabletlere yazılan sonraları kumaş, papirüs ve derilere yönelik şekiller üzerine yazılarak sayfalar haline getirilen kitaplar ortaya çıktı" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise, Türkan Tetik Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nin Muğla'da sivil bir girişim olarak bir ilk olduğunu vurguladı. Başkan Köksal, "Bu kütüphaneye küçük yaşta yitirdiğimiz merhum Türkan Tetik'in adı sonsuza kadar yaşayacak. Şehrimizdeki çocuklarımız bu kütüphanede bilgi ile ve kitapların o büyülü dünyası ile buluşacaklar. Kütüphaneler her zaman ışık ve aydınlık saçan mekanlar ve merkezler olmuşlardır. Her ne kadar çocuklarımız günlerini televizyon karşısında veya sosyal medyada geçirseler de, günde belki 1 saat, belki yarım saat kitaplarla baş başa kalmalı diye düşünüyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin okuma kültürünü geliştirmemiz adına kütüphaneler çok önemli. İnanıyorum ki Türkan Tetik Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi, çocuklarımızın okumasına ve sosyalleşme sürecinde çok önemli bir yer alacak ve büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Muğla halkı tarafından büyük ilgi gören kütüphane, özellikle çocuklar ve gençler için önemli bir kültürel merkez olacak. Türkan Tetik'in anısını yaşatmak amacıyla açılan bu kütüphane, hem eğitim hem de sosyal hayat açısından önemli bir katkı sunacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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