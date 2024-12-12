Muğla'da Yaşam Evi Projesi Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Muğla'da Yaşam Evi Projesi Hızla İlerliyor

Muğla\'da Yaşam Evi Projesi Hızla İlerliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Karabağlar'da inşa edilen 'Hasan Özcan Yaşam Evi'nin yapımında sona yaklaşıyor. 2025 yılında hizmete girmesi planlanan yaşam evi, 101 kişiye hizmet sunmayı hedefliyor ve yaşlı vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmayı amaçlıyor.

12.12.2024 15:36  Güncelleme: 15:39
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, İZAN şirketi tarafından Menteşe Karabağlar'da 'Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasan Özcan Yaşam Evi' adıyla 4 bin 500 metrekarelik bir alanda yaşam evi yapımı devam ediyor. Yaşam Evi'nin yüzde 60'ı tamamlandı ve tesisin 2025 yılında tam kapasiteyle hizmet vermesi planlanıyor. Toplam 101 kişiye hizmet sunması hedeflenen yaşam evi, Muğla'da bakıma ihtiyaç duyan yaşlı vatandaşlar için önemli bir merkez olacak.

Arazisi Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Menteşe İlçesi Karabağlar Bölgesinde yapımı devam eden Yaşam Evi 4 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip. İnşaatı Özcanlar ailesinin şirketi tarafından 3 katlı olarak planlanan yaşam evinde 101 yatak kapasite bulunurken, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması yönelik bölümler yer alacak. Bu kapsamda Bodrum, zemin, 1 2 ve 3. kattan oluşan yapının; bodrum katında; Toplantı salonu, mutfak, çamaşırhane, emanet odası, sığınak ve teshin merkezi, zemin katta; yemek salonu, doktor kliniği, hemşire, diş kliniği, psikolog, fizyoterapi, revir, kuaför, diyetisyen ve idari birimler, tüm katlarda da yaşam odaları, mescit ve kütüphane yer alıyor.

Salih Yıldız; "Yaşam Evi 50 oda 101 kişilik olarak planlandı"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı ve Kontrol İşleri Şube Müdürü Salih Yıldız inşaatı devam eden Yaşam Evi'nin mülkiyeti belediyeye ait arazide 4 bin 500 metrekare inşaat alanına yapıldığını ve 50 oda 101 kişi olarak planlandığını söyledi. Büyükşehir ve İzan Otelcilik Anonim Şirketi arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen projenin 2025 yılında tamamlanacağını belirtti.

Başkan Aras: "Muğla'da Yaşam Evleri ve 100 Yaş Evleri'ni artıracağız

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşam evine dair açıklamasında, kente değer katacak bu tür tesislerin önemine vurgu yaptı. "Kadınlar ve çocuklarımız için şehrimizi yaşanabilir kılarken, yaş almış ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yanındayız," diyen Başkan Aras, yaşlı bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını teşvik etmek adına çalıştıklarını belirtti.

Başkan Aras ayrıca, Menteşe ve Fethiye'de faaliyete geçirilen 100 Yaş Evleri ile Muğla genelinde yaşlılara yönelik sosyal merkezlerin sayısını artırmayı amaçladıklarını dile getirdi. "Muğla genelinde yaşam evlerini yaygınlaştırmak istiyoruz. Aynı zamanda yaşam evleriyle de yaşlı vatandaşlarımızın yanlarında olmayı hedefliyoruz. 100 Yaş Evleri gibi Yaşam Evleri'nin de sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyerek yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik projelerine hız verdiklerini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Yaşam Evi Projesi Hızla İlerliyor - Son Dakika

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