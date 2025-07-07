Muğla'da Yeni Huzurevi İnşaatı Başlıyor - Son Dakika
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Muğla'da Yeni Huzurevi İnşaatı Başlıyor

Muğla\'da Yeni Huzurevi İnşaatı Başlıyor
07.07.2025 12:32  Güncelleme: 12:33
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni deprem riskleri nedeniyle yıkmaya başladı. Yeni tesis, 9 bin 514 m² kapalı alanla, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına yönelik modern sağlık ve sosyal hizmetler sunacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Aile Hekimliği binası, deprem yönetmeliği doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıksız bulunarak yeniden yapılmak üzere yıkılmaya başlandı. Yıkımına başlanan yapının, yaklaşık iki ay içinde tamamen kaldırılması planlanıyor.

Yıkımın ardından aynı parselde inşa edilecek yeni yapı, 3 bloktan ve toplam 5 kat olarak hizmet verecek. Toplamda 9 bin 514 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak yeni huzurevi ve bakım merkezi, yaşlı bireylerin fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde planlandı.

Yeni merkez; sağlık birimleri, sosyal alanlar ve konforlu konaklama imkanlarıyla hizmet verecek.

Yeni tesis tamamlandığında; modern donanımı, sosyal alanları ve sağlık hizmet birimleriyle, Muğla'daki yaşlı bireylerin yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacak kapsamlı bir merkez haline gelecek.

Sağlık hizmetleri kapsamında: doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog veya psikiyatrist, müşahade alanı ve geçici muhafaza odası bulunacak. Gündüzlü bakım ünitesinde: dinlenme odaları, grup çalışma alanı ve yaşlı bakım bölümleri yer alacak. Sosyal alanlar olarak: açık ve kapalı spor alanları, sosyalleşme ve dinlenme salonları, kuaför ve berber hizmeti sunulacak. Destekleyici hizmet alanlarında: çamaşırhane, ütü odası ve açık aktivite alanları bulunacak.

Başkan Aras: "Yaş almış büyüklerimiz için daha güvenli ve çağdaş bir yaşam alanı inşa ediyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yıkımı başlayan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkeziyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut binanın deprem güvenliği açısından yetersiz olması, hem sakinlerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği açısından acil bir müdahale gerektiriyordu. Bu nedenle hızlıca harekete geçerek yıkım sürecini başlattık. Yeni projeyle sadece fiziki bir yapı inşa etmiyoruz; sosyal donatıları, sağlık birimleri ve bakım alanlarıyla birlikte, büyüklerimizin huzur içinde yaşayabileceği çağdaş ve güvenli bir yaşam alanı kuruyoruz. Muğla'da her yaştan yurttaşımıza yakışan hizmeti sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Yeni Huzurevi İnşaatı Başlıyor - Son Dakika

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