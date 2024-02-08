Muğla\'da yeraltı sularının kiralanması için yapılacak ihale iptal edildi

Yerel

ESMA TURAN

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Köyceğiz ilçesinde bulunan yeraltı sularının 3 yıl süreyle kiralanması için bugün yapılması planlanan ihale iptal edildi. Muğla Su İnisiyatifi, ihalenin iptal edilmesi için dün çağrı yapmıştı.

YİKOB, Köyceğiz Yayla Mahallesi'nde yeraltı sularının içme suyu olarak satışına yönelik 3 yıl süreyle kiraya verilmesi için 18 Ocak'ta ihale açmıştı. YİKOB'un internet sitesinde yer alan ilanda "Köyceğiz İlçesi Yayla Mahallesinde bulunan, aşağıda mevkii, sınırları ve debisi yazılı Yeraltı Suları, Satış Amaçlı İçme Suyu Amacına Yönelik olarak 3 Yıl süreli kiralama İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesine göre 'Açık Teklif Usulüyle' ile ihale edilecektir" denildi. İhalenin tarihi ise 8 Şubat Perşembe günü olarak belirlenmişti.

Muğla Su İnisiyatifi, YİKOB'un yeraltı sularını kiraya verme yetkisinin olmadığını, yönetmeliğe aykırı ve suç niteliğinde olan ihalenin iptal edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

YİKOB'un internet sitesinde, dün akşam saatlerinde yayınlanan duyuruda ihalenin iptal edildiği belirtildi. Duyuruda "Köyceğiz İlçesi Yayla Mahallesinde bulunan, Yeraltı Suları, Satış Amaçlı İçme Suyu Amacına Yönelik olarak 3 Yıl süreli kiralama İhalesi, 06.02.2024 tarih ve 93202 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile iptal edilmiştir" denildi.