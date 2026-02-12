Muğla'da Şiddetli Yağış Taşkınlara Yol Açtı - Son Dakika
Muğla'da Şiddetli Yağış Taşkınlara Yol Açtı

12.02.2026 12:48  Güncelleme: 14:00
Muğla genelinde etkili olan yoğun yağışlar, su taşkınlarına yol açtı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuzluklara karşı nöbet tutarken, Akköprü Barajı'nda su salımı gerçekleştirildi. Bu durum bazı bölgelerde yollarda kaymalara ve evlerin sular altında kalmasına neden oldu.

(MUĞLA) - Muğla genelinde etkili olan yoğun yağışlar, bazı bölgelerde su taşkınlarına yol açtı. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuzluklara karşı gece boyunca sahada görev yaptı.

Gece boyunca devam eden yağışlar nedeniyle Akköprü Barajı'nda su salımı gerçekleştirildi. Bu durum, Dalaman Çayı'nda su seviyesinin yükselmesine neden olurken bazı noktalarda yollarda kaymalar meydana geldi. Yuvarlak Çay'ın debisinin artmasıyla birlikte Beyobası Mahallesi'nde çok sayıda arazi ile bazı evler sular altında kaldı.

Yağış, Köyceğiz ilçesine bağlı Pınarköy Mahallesi'nde de taşkına yol açtı. Yağışlarla birlikte mahalledeki dereler taştı, sokakları su bastı.

Kaynak: ANKA

