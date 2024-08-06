Muğla'daki bu tesis, 3 bin 230 hanenin elektriğini karşılayacak - Son Dakika
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Muğla'daki bu tesis, 3 bin 230 hanenin elektriğini karşılayacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve en büyük 3. güneş enerji santrali olan Denizova GES tesisinin hizmete açılmasıyla yıllık 3 bin 230 hanenin elektriği karşılanacak.

06.08.2024 16:22  Güncelleme: 16:26
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Muğla'daki bu tesis, 3 bin 230 hanenin elektriğini karşılayacak

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Ege Bölgesi'nde resmi kurumlar tarafından yapılan ve elektrik üretim kapasitesi açısından en büyük 3'üncü Güneş enerji santrali olan Denizova GES tesisini hizmete açıyor. Tesis yıllık 3 bin 230 hanenin elektriğini karşılayabilecek enerji üretilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Menteşe Denizova Mahallesi'nde başlatılan ve 96 bin 832 metrekare arazi üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali projesi tamamlandı. 109 Milyon TL yatırımla Muğla'ya kazandırılan tesis Ege Bölgesi'nde resmi kurumlar tarafından yapılan en büyük 3'üncü tesis konumunda.

Yıllık 3 bin 230 hanenin ihtiyacını karşılayabilecek miktarda elektrik üretilecek

Türkiye'nin günlük ortalama güneşlenme süresinin en yüksek şehirlerinden biri olan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesinin devreye aldığı Menteşe Denizova Güneş Enerji Santrali 5 MWe (6,22 MWp) kurulu güce sahip ve yıllık 9.3 Milyon Kwh elektrik üretecek. 11 bin 360 adet 550 w güce sahip güneş paneller tarafından üretilecek olan bu enerji yıllık 3 bin 320 hanenin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olacak. Yıllık yaklaşık 20 Milyon TL değerinde elektrik üretmesi planlanan santral 340 bin ağacın temizleyeceği karbon emisyonunu ortadan kaldıracak.

MUSKİ, Köyceğiz ve Ortaca'da evlere su iletmek için kullanılan enerji kadar elektriği bu tesisten üretecek

İl genelinde birçok noktada hanelere su ulaştırmak için yoğun mesai harcayan MUSKİ Genel Müdürlüğünün, suyun ulaştırılması için kullandığı pompalardan kaynaklı önemli miktarda enerji gideri bulunuyor. Enerji giderlerinin azaltılması için büyük önem taşıyan bu tesiste MUSKİ'nin işlettiği içme suyu tesislerinin yıllık enerji tüketiminin %10'u üretilecek. Böylelikle Köyceğiz ile Ortaca veya Dalaman ile Datça'da evlere su iletmek için harcanan elektrik giderinin tamamı bu tesiste üretilebilecek. Bu şekilde MUSKİ Genel Müdürlüğünün yıllık enerji ödemelerinde önemli bir düşüş yaşanırken bu finansman projelere aktarılacak.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güneş, Muğla, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'daki bu tesis, 3 bin 230 hanenin elektriğini karşılayacak - Son Dakika

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