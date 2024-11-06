Muğla'daki Çimento Fabrikası Projesine Yeniden Başlandı - Son Dakika
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Muğla'daki Çimento Fabrikası Projesine Yeniden Başlandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'da mahkeme kararıyla durdurulan çimento fabrikası için yeni bir süreç başlattı. Proje ile ilgili İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı 28 Kasım'da yapılacak.

06.11.2024 16:04  Güncelleme: 16:05
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'da bölge halkının tepkisi sonucu mahkeme kararıyla durdurulan çimento fabrikası için yeni bir süreç başlattı. Proje ile ilgili 28 Kasım'da İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapılacak.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasındaki Tekağaç mevkisnde, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 2021 yılında entegre çimento fabrikası yapımına başlanmıştı.

Bölge halkı ve çevreciler fabrikaya verilen "ÇED olumlu raporu ile yapı ruhsatı"nın iptali için Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı. Muğla 2. İdare Mahkemesi, "ÇED olumlu" kararını iptal etmişti. Kararda, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oy birliğiyle karar verildi" ifadeleri yer almıştı. Mahkemenin kararının ardından da Menteşe Belediyesi yapı ruhsatını iptal etmiş ve inşaat mühürlenmişti.

Çimento fabrikası kurmak isteyen şirket ise mahkemenin kararını temyiz etmişti. Danıştay 4. Dairesi de geçen ocak ayında "ÇED Olumlu" kararının iptalini onamıştı. Danıştay kararında "Temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir" denilmişti.

Danıştay kararının ardından Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu, Bayır Çevre Komitesi ve bölge sakinleri, 4 Mart'ta Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde fabrika alanının 1/100.000 ölçekli çevre düzeni imar planından 'Sanayi Alanı' kullanım kararının iptal edilmesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na dava açmıştı.

Açılan dava da henüz bir karar çıkmazken, proje hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 6 Kasım'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sayfasında yapılan duyuruya göre, Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesi için süreç yeniden başlatıldı. Proje ile ilgili olarak 28 Kasım'da İDK toplantısı gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, İnceleme, Mahkeme, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'daki Çimento Fabrikası Projesine Yeniden Başlandı - Son Dakika

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