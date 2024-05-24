Muğla\'daki Şahidi Ortaokulu, Erasmus Projesiyle Robotik Eğitimde Başarıya Ulaştı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Şahidi Ortaokulu, Erasmus programı kapsamında onaylanan "Discover Robotics via STEM" projesiyle önemli bir başarıya imza attı. Türkiye ile birlikte 7 ülkeden okulların katıldığı proje, 250 bin euro bütçesiyle dikkat çekerken öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ile robotik uzmanlarına dijital ve robotik eğitim sunuyor.

Şahidi Ortaokulu'nda açılan robotik kulüp, yaklaşık 50 öğrencinin sanal eğitimlerden yararlanmasını sağlıyor. Ayrıca, 20 öğrenci de yüz yüze eğitim alıyor.

Okul Müdürü Savaş İzmir, projenin geniş kitlelere ulaşmasının ve Muğla'yı, Türkiye'yi tanıtmanın önemine değinerek, "Erasmus projelerini destekleyen AB komisyonu buna çok önem veriyor. Projemizi yaygınlaştırarak Muğla'yı, Türkiye'yi tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Desteklerinden dolayı Dışişleri Bakanlığı'na, Muğla Valiliği'ne, İl ve İlçe Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Bu proje ile Şahidi Ortaokulu, Muğla'yı ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyor. Öğrenciler ve öğretmenler, edindikleri STEM ve robotik becerileri ile geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanıyor. Projenin temel hedefleri, öğretmen ve öğrencilerin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) ve robotik becerilerini artırmak, dijital yetkinliklerini geliştirmek ve imkanları kısıtlı çocukların bu alanlarda eğitime dahil olmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin motivasyonunu, özgüvenini, sosyal ve kültürlerarası becerilerini artırmak, 21'inci yüzyıl becerilerini geliştirmek ve "RunYours" isimli bir mobil uygulama geliştirmek de hedefler arasında yer alıyor. Projenin ortakları arasında Türkiye, Polonya, İzlanda, İspanya, İrlanda, Danimarka ve Portekiz'den okullar ve eğitim merkezleri bulunuyor. Türkiye'den Şahidi Ortaokulu ve Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi projede aktif rol alıyor. Proje ortakları tarafından geliştirilecek olan "RunYours" isimli mobil uygulama, STEM ve robotik etkinliklerini kolay bir arayüz ile birleştirerek eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlıyor. Bu uygulama, eğitim dünyasına ücretsiz olarak sunulacak" dedi. - MUĞLA