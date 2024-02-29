Muğla'dan Gazze'ye Yardım: Havlu, Atkı ve Bere Üretimi - Son Dakika
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Muğla'dan Gazze'ye Yardım: Havlu, Atkı ve Bere Üretimi

Muğla\'dan Gazze\'ye Yardım: Havlu, Atkı ve Bere Üretimi

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, Menteşe Halk Eğitimi Merkezi ve Marmaris Halk Eğitimi Merkezi usta öğretici ve kursiyerleri tarafından İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için havlu, atkı ve bere üretimi yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Gazze'deki Çocuklar Üşümesin Diye Dikiş Makineleri Çalışıyor' sloganı doğrultusunda Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, Menteşe Halk Eğitimi Merkezi ve Marmaris Halk Eğitimi Merkezi usta öğretici ve kursiyerleri tarafından İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için çocuk zıbını, eşofman takımları, battaniye ve havlu üretimi yapılıyor.

29.02.2024 12:00  Güncelleme: 12:04
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Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, Menteşe Halk Eğitimi Merkezi ve Marmaris Halk Eğitimi Merkezi usta öğretici ve kursiyerleri tarafından İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için havlu, atkı ve bere üretimi yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Gazze'deki Çocuklar Üşümesin Diye Dikiş Makineleri Çalışıyor" sloganı doğrultusunda Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, Menteşe Halk Eğitimi Merkezi ve Marmaris Halk Eğitimi Merkezi usta öğretici ve kursiyerleri tarafından İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için çocuk zıbını, eşofman takımları, battaniye ve havlu üretimi yapılıyor.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş yaptığı açıklamada, "Muğla Olgunlaşma Enstitüsü olarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün bu sefer dikiş makinelerimiz Gazze'deki kadın ve çocuklar için çalışıyor projesi çerçevesinde 30 bin adet havlu dikimi yapıyoruz. Biz 7 ilden birisiyiz, bu proje çerçevesinde Gazze'deki kadın ve çocuklar için çocuk zıbını, eşofman takımları, battaniye, havlu gibi üretimler yapmaktayız. Muğla'mıza 30 bin adet havlu düşmüştür. Burada Menteşe Halk Eğitim ve Muğla Olgunlaşma Enstitüsü olarak yapmaktayız. Buradan Mersine, Mersin'den de Gazze'ye gönderimlerini sağlayacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'dan Gazze'ye Yardım: Havlu, Atkı ve Bere Üretimi - Son Dakika

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