Muğla'dan İzmir'e Hayat Kurtaran Organ Bağışı - Son Dakika
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Muğla'dan İzmir'e Hayat Kurtaran Organ Bağışı

Muğla'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğeri, İzmir'e nakledildi. Organ bağışı yapıldı.

03.05.2025 20:02
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Muğla'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğeri İzmir'e nakledildi

MUĞLA - Muğla'da özel bir hastanede beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki Tolga Özgür'ün karaciğeri, kardeşinin onayıyla organ bağışında bulunulmasının ardından İzmir'e nakledildi. Hayatını kaybeden Özgür'ün karaciğeri, İzmir Acıbadem Kent Hastanesi'nden gelen uzman ekip tarafından başarılı bir operasyonla alındı.

Karaciğer, nakil için uygun bir hastaya ulaştırılmak üzere ivedilikle İzmir'e götürüldü. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Tolga Özgür'ün yaklaşık bir haftadır hastanelerinde tedavi gördüğü, 2 Mayıs günü saat 15.46 sularında beyin ölümünün gerçekleştiği ve tüm yasal prosedürlerin ardından organ bağışı sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Organ nakli ekibi, nakil sürecinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade ederken, Tolga Özgür'ün karaciğerinin bir hastaya hayat verecek olmasının son derece anlamlı bir bağış olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'dan İzmir'e Hayat Kurtaran Organ Bağışı - Son Dakika

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