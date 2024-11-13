Muğla'dan Tip-1 Diyabet Hastası Çocuklara Destek Projesi - Son Dakika
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Muğla'dan Tip-1 Diyabet Hastası Çocuklara Destek Projesi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tip-1 diyabet hastası çocuklar için sensör ve insülin pompası desteği sunarak onların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Başkan Ahmet Aras, bu destekle çocukların sürekli kan şekeri ölçümlerinde parmak delme zorunluluğunun ortadan kalkacağını belirtti.

13.11.2024 12:05  Güncelleme: 12:15
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tip-1 diyabet hastası çocuklar için sensör ve insülin pompası desteğini başlatıyor. Başkan Ahmet Aras, "Artık çocukların sürekli kan şekeri ölçümleri için parmakları delinmek zorunda kalmayacak. Bu tür desteklerle bireylerin yaşam kalitelerini artırmayı ve sağlıklı bir gelecek inşa etmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tip-1 diyabetli çocukların yaşam kalitesini artırmak için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Tip 1 diyabetli çocuklarımızın sensör ve insülin pompalarının ücretlerini karşılayarak onların yaşam kalitesini artıracağız" diyerek projeyi duyurdu.

Tip-1 diyabet hastalarının kan şekeri takibini kolaylaştıran diyabet sensörleri, her 5 dakikada bir kandaki glikoz seviyesini uyumlu akıllı cihazlara ileterek ani dalgalanmaların önlenmesine yardımcı oluyor. Sensörlerin sağladığı anlık veri takibi ile hipo ve hiperglisemi riski azalırken, özellikle gece saatlerinde kan şekeri düşüklüğüne bağlı endişeler de ortadan kalkıyor. Bu destek sayesinde aileler çocuklarının kan şekerini anlık olarak telefonlarından izleyebilecek, çocuklar ise okuldaki süreçlerinde de kan şekeri takibi konusunda sıkıntı yaşamayacak.

Destek programı hakkında konuşan Muğla Tip 1 Diyabetliler Derneği Başkanı Neşe Şahin, Başkan Aras'a teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:

"Sensörler sayesinde çocuklarımızın günde 10 kez parmak delmesi gerekmiyor. Bu cihazlar, anlık kan şekeri takibi sağlarken, aileler çocuklarının kan şekerini telefonları üzerinden sürekli izleyebilecek. Okula giden çocuklarımız için de şeker takibi artık sorun olmaktan çıkacak Sensörün maliyeti 5 bin TL'nin üzerinde; ayrıca bir insülin pompasının maliyeti 120 bin TL civarında. Muğla'da bu maliyeti karşılayamayan aile oranı yüzde 80 civarında. Ahmet Başkan'a bu hassasiyeti için teşekkür ederiz."

Destek kapsamında çocukların cihaz masraflarının belediye tarafından karşılanacağını söyleyen Başkan Aras ise şöyle konuştu:

"Muğla'da yaşayan, Tip 1 diyabetli çocukların tedavi sürecinde sensör ve insülin pompalarının maliyetlerini karşılayarak ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi hedefliyoruz. Bu yeni destek programı sayesinde Tip 1 diyabetli çocuklar, kan şekerinin sürekli takip etmelerine yardımcı olan sensörler ve insülin pompalarına erişimleri kolaylaşacak. Artık çocukların sürekli kan şekeri ölçümleri için parmakları delinmek zorunda kalmayacak. Bu tür desteklerle bireylerin yaşam kalitelerini artırmayı ve sağlıklı bir gelecek inşa etmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Destek programından faydalanmak isteyen vatandaşlar, Menteşe için 0252 212 9349, Fethiye için 0252 614 0440, Bodrum için 0252 316 4880, Milas için 0252 513 2886, Marmaris için 0252 417 5774 ve Ortaca için 0536 862 6556 numaralı telefonları arayabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'dan Tip-1 Diyabet Hastası Çocuklara Destek Projesi - Son Dakika

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