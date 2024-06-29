Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası Kutlaması - Son Dakika
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası Kutlaması

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası Kutlaması

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26-30 Haziran tarihleri arasında Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası kapsamında özel bir kutlama programı düzenlendi. Hastane yönetimi, hastanede görev yapan güvenlik görevlileriyle bir araya gelerek onlara teşekkür etti. Kutlama programı, pasta kesimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

29.06.2024 10:21
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26-30 Haziran Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası kapsamında özel bir kutlama programı düzenlendi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan ve hastane yönetim ekibi, hastanede görev yapan güvenlik görevlileriyle bir araya geldi.

Kutlama programında konuşma yapan Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, hastanenin huzur, güven, asayiş, can ve mal emniyetini sağlama konusunda büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm güvenlik personeline teşekkür etti ve "26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı.

Güvenlik Birimi Sorumlusu Gülperi Çolak da söz alarak, büyük bir aile olduklarını ve sorunlara çözüm odaklı yaklaştıklarını belirtti. Çolak, zaman zaman karşılaştıkları zorluklara rağmen görevlerini layıkıyla yerine getiren tüm ekip arkadaşlarına ve kutlamayı düzenleyen başhekim ve yönetim ekibine teşekkürlerini iletti.

Kutlama, hastane yönetimi ve özel güvenlik görevlilerinin birlikte pasta kesimi ve günün anısına fotoğraf çekilmesi ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası Kutlaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası Kutlaması - Son Dakika
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