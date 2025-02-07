Muğla, Fruit Logistica 2025 Fuarı'nda Yerel Üreticileri Tanıttı - Son Dakika
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Muğla, Fruit Logistica 2025 Fuarı'nda Yerel Üreticileri Tanıttı

Muğla, Fruit Logistica 2025 Fuarı\'nda Yerel Üreticileri Tanıttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Berlin'de düzenlenen uluslararası tarım fuarı Fruit Logistica 2025'te yerel üreticilere ait tarımsal ürünleri sergilerek ihracat imkanlarını değerlendirdi. Başkan Aras, Muğla'nın tarımda da marka bir şehir olması gerektiğini vurguladı.

07.02.2025 16:17  Güncelleme: 16:19
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 5-7 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen dünyanın en prestijli tarım fuarlarından Fruit Logistica 2025'e katıldı.

Fruit Logistica 2025 Fuarı'nda, Muğla'nın yerel üreticilerine ait tarımsal ürünler sergilendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle hazırlanan stantta portakal, greyfurt, domates, nar gibi taze meyve ve sebzelerin yanı sıra bölgedeki kooperatiflerin ürettiği çeşitli ürünler de tanıtıldı.

Dünyanın dört bir yanından tarım sektörü temsilcilerini bir araya getiren fuarda, uluslararası firmalarla iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi. Muğla'nın yöresel ürünlerinin global pazardaki yerini güçlendirmek amacıyla yapılan temaslarda, ihracat imkanları değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sağlıklı tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yürütülen sertifikalı üretim süreçleri ve gıda analiz laboratuvarlarında yapılan kalite kontrolleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Fuarda, Muğla'nın tarımsal üretim potansiyelinin uluslararası alanda tanıtılması amacıyla Türk-Alman İşadamları Derneği ve Türk Konsolosluğu yetkilileriyle de görüşmeler gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem, fuarın oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Yöresel ürünlerimizi uluslararası iş birlikleriyle daha geniş bir pazara tanıtma fırsatı bulduk. Ürünlerimizin yalnızca tanıtımını yapmakla kalmadık, aynı zamanda kalite standartlarına uygun şekilde üretildiğini de anlattık. Pazar payımızı genişletmek adına Türk-Alman İşadamları Derneği ile önemli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

Başkan Aras: "Muğla'yı turizmde olduğu gibi tarımda da bir marka şehir haline getirmeliyiz"

Muğla'nın sadece turizmle değil, tarımsal üretim ve ihracat potansiyeliyle de küresel arenada yer alması gerektiğine dikkat çeken Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Aras; "Bölgedeki üreticilerimizin daha geniş pazarlara açılmasını sağlamak, yerel tarımı sürdürülebilir ve katma değerli hale getirmek adına uluslararası organizasyonlara katılım büyük önem taşıyor. Fruit Logistica gibi dünya çapında sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarlar, bizim için yalnızca ürünlerimizi tanıtma değil, aynı zamanda iş birlikleri kurma ve ihracat imkanlarını artırma açısından önemli fırsatlar sunuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, üreticilerimizi desteklemek, ürünlerimizin değerini artırmak ve yerel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla bu tür organizasyonları önemsiyor ve her fırsatta destekliyoruz. Muğla'yı turizmde olduğu gibi tarımda da bir marka şehir haline getirmeliyiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla, Fruit Logistica 2025 Fuarı'nda Yerel Üreticileri Tanıttı - Son Dakika

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