Muğla haberleri... Muğla'da trafik birimlerinde görevli emniyet personeli eğitimden geçiyor - Son Dakika
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Muğla haberleri... Muğla'da trafik birimlerinde görevli emniyet personeli eğitimden geçiyor

18.10.2022 16:38
Muğla haberleri... Muğla'da trafik birimlerinde görevli emniyet personeli eğitimden geçiyor

Muğla haberi: Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ndeki tüm personele 'Trafik Denetimlerinde Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi' veriliyor.

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ndeki tüm personele 'Trafik Denetimlerinde Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi' veriliyor.

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, sorumlu ve iş birliği yapılacak kuruluş olarak belirlenen, Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığımızca stratejik amaç, hedef ve performans göstergeleri doğrultusunda takibi yapılan Trafik Denetimlerinde Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi'nin düzenlenmesi amacıyla, trafik personelimizin halkla ilişkiler ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, hizmet verdiği toplum kesimiyle oluşabilecek iletişim sorunlarının engellenmesi, stres ve stres ile baş etme yöntemlerini öğrenmesi amacıyla, Ula Ali Koçman Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı, Dr. Bahar Balcı Aydoğan tarafından, 17-18-19/10/2022 tarihleri arasında, konferans şeklinde trafik birimlerinde görevli tüm personelin katılımıyla 'Trafik Denetimlerinde Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi' düzenlenmektedir" denildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Halkla İlişkiler, Muğla, Ula, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla haberleri... Muğla'da trafik birimlerinde görevli emniyet personeli eğitimden geçiyor - Son Dakika

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