Muğla İl Jandarma Komutanlığı, personeline depremde arama kurtarma eğitimi verdi

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 130 personele yönelik depremde (kentsel) arama kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitim kapsamında, personel hem nazari (teorik) hem de uygulamalı olarak eğitildi. Eğitim programı, muhtemel deprem durumlarında hızlı ve etkili müdahale sağlamak amacıyla düzenlendi. Teorik eğitimlerde deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılırken, uygulamalı eğitimlerde ise enkazda arama kurtarma teknikleri üzerinde duruldu.

Eğitim programı sayesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı personelinin kentsel arama kurtarma konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi. Eğitimlerin, gelecekte olması muhtemel afet durumlarında daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek için düzenli olarak devam edeceği belirtildi. - MUĞLA