Muğla İl Müftülüğü tarafından Hac semineri düzenlendi - Son Dakika
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Muğla İl Müftülüğü tarafından Hac semineri düzenlendi

Muğla İl Müftülüğü tarafından Hac semineri düzenlendi

Muğla İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şubesi, Menteşe ve Ula ilçelerinden kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için Hac semineri düzenledi. Seminerde Hac ibadetiyle ilgili bilgiler verildi ve adaylar bilgilendirildi.

26.04.2024 12:59  Güncelleme: 13:00
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Muğla İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şubesi tarafından Menteşe ve Ula ilçelerinden kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için Hac semineri düzenlendi.

Muğla İl Müftülüğü Konferans salonunda Kur'an Tilaveti ile başlayan seminerde ilk olarak Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı "Uygulamalı Hac İbadeti " konusunu adaylara anlattı.

Hac ibadetinde yapılması gerekenler konusunda bilgi veren Müftü Çapçı tecrübelerini Hacı adayları ile paylaştı. Müftü Çapçı'nın ardından Hac ve Umre Şube Müdürü Muhammed Yatğın tarafından "Hac Yolculuğundan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık" konusunu işleyerek Hacı adaylarını bilgilendirdi.

Günün son seminerinde İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış tarafından ise "Hac ve Umrede Bir Arada Yaşama Bilinci" konusunu işledi. Haccın milyonlarca insanın bir arada ibadet ettiği bir toplanma olduğunun altını çizen Özbakış, bu ibadette sabrın önemine değindi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla İl Müftülüğü tarafından Hac semineri düzenlendi - Son Dakika

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