Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Köyceğiz\'de güzel ahlak konferansına katılacak

Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Köyceğiz'de güzel ahlak konferansına katılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Köyceğiz İlçe Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' konferansı düzenleyecek. 30 Eylül 2026'da Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi'nde yapılacak programda Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can konuşmacı olarak yer alacak.
Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle konferans programı düzenlenecek.
"Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" başlığıyla gerçekleştirilecek konferansa, Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can konuşmacı olarak katılacak. Kur'an-ı Kerim'in mesajları ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) örnek hayatı ve güzel ahlakının ele alınacağı konferansta, günümüz insanının güzel ahlakı kuşanmasının önemi üzerinde durulacak. 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşlar davet edildi.
Kaynak: İHA
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