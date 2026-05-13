Çin Büyükelçisi Muğla\'da: İş birliği genişliyor

13.05.2026 20:18  Güncelleme: 20:21
Türkiye-Çin ilişkilerinin 55. yılında Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin Muğla'yı ziyaret etti. Kültür, turizm, eğitim ve teknoloji alanlarında iş birliği vurgulanırken, Muğla-Leshan kardeş şehir fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55'inci yılı kapsamında Muğla'yı ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, iki ülke arasındaki iş birliğinin kültürden turizme, eğitimden teknolojiye kadar birçok alanda gelişeceğini vurguladı.

Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yıl dönümü vesilesiyle, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyet Muğla'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında düzenlenen "Muğla-Leshan Kardeş Şehir Fotoğraf Sergisi", iki medeniyetin yerel yönetimler düzeyindeki güçlü bağını gözler önüne serdi. Serginin açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, binlerce yıllık iki medeniyetin kültür ve dostluk temelinde kurduğu bağı Muğla'dan geleceğe taşıdıklarını belirtti. İpek Yolu'nun sadece bir ticaret güzergahı değil, bir medeniyet hattı olduğunu vurgulayan Aras; "Artık şehirler, ülkeler arası ilişkilerin yalnızca izleyicisi değil; kültürel diplomasinin ve sürdürülebilir kalkınmanın en güçlü taşıyıcılarıdır. 'Dünya Kenti Muğla' vizyonumuzla, uluslararası iş birliklerini protokol düzeyinden çıkarıp, eğitim, turizm, teknoloji ve dijital inovasyon gibi somut alanlara dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Aras, geçtiğimiz yıl Çin'in Sichuan Eyaleti'ne bağlı Leshan kenti ile imzalanan kardeş şehir protokolünün önemine dikkat çekerek, şu an bir daire başkanının ve yakında üç genç uzmanın eğitim ve kültürel temaslar için Çin'e gideceğini belirtti. Ayrıca, Çin vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti uygulamasının Muğla turizmine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

"Farklı medeniyetler diyalogla canlanıyor"

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Muğla'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muğla'yı "Türkiye'nin dünyaya açılan parlak vitrini" olarak tanımladı. Leshan şehri ile Muğla arasındaki benzerliklere değinen Büyükelçi Xuebin; "Nisan 2025'te kurulan kardeş şehir ilişkisiyle iki şehir, karşılıklı iş birliğini yeni bir aşamaya taşımıştır. Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik rehberliğinde Çin-Türkiye ilişkileri derinleşmektedir. Vize muafiyeti ile halklarımız arasındaki dostluk yeni bir ivme kazanmıştır" dedi.

Somut iş birliği ve gelecek projeler

Törende, Muğla ile Leshan arasındaki iş birliğinin sadece iyi niyet mesajlarıyla sınırlı kalmadığı, tarım, akıllı şehir uygulamaları, iklim politikaları ve gençlik programları gibi tematik alanlarda genişleyeceği vurgulandı. 55. yıl vesilesiyle düzenlenen fotoğraf sergisi, davetliler tarafından ilgiyle incelenirken, iki ülke arasındaki dostluğun yerel yönetimler eliyle pekiştirilmesi hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

