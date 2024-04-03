Muğla Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan Göreve Başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Ali Erdoğan, Köyceğiz Belediyesinde Belediye Başkanlığı görevini devraldı.
Köyceğiz Belediyesi Hizmet Binasında hemşehrileri ve belediye personeli tarafından karşılanan Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) teşkilat mensupları, ilçe binası önünde toplanarak, Köyceğiz Adliyesi'ne geldi. Erdoğan'a mazbatası teslim edildi. Mazbatasını alan Erdoğan vatandaşlarla beraber Köyceğiz Belediyesi'ne geldi. Başkan Erdoğan'ı eski Başkan Kamil Ceylan karşıladı. Ceylan, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti. Her zaman yardımcı olacağını belirtti. Hayırlı olsun dileğinde bulundu. Başkan Erdoğan teşekkür ederek, ihtiyaç duydukça destek isteyebileceğini belirtti. Konuşmaların ardından başkanlık makamına geçildi.
Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar dileyen Köyceğiz Belediyesi'nin 2014-2019, 2019-2024 dönemi Belediye Başkanı Kamil Ceylan; "Yerel seçimlerin ülkemiz, şehrimiz ve hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Belediye Başkanlığı görevine seçine Ali Beyi ve meclis üyelerini tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
Başkan Ceylan'dan görevi devralan Köyceğiz'in yeni Belediye Başkanı Ali Erdoğan; "Başkanımızın nazik devir teslim töreni ve yaptığı konuşma için kendisine teşekkür ederiz. Bu seçimde görev alan başta belediye başkan adaylarına, meclis üyesi adaylarına ve muhtar adaylarına yaptıkları olgun seçim kampanyası nedeniyle teşekkür ediyorum. Kazananlara da hayırlar getirmesi temennisiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu vesile ile milletimizin hizmetinde 10 yıl görev yapan değerli başkanımız ve birlikte çalıştığı meclis üyelerine, beraber görev yaptığı belediye başkan yardımcılarına ve müdür arkadaşlarımıza, belediye personelimizin tamamına teşekkür ediyorum" dedi.
Eski başkan Ceylan, yeni seçilen Belediye Başkanı Ali Erdoğan'a çiçek takdim ederek, görevi devretti. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › Muğla Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan Göreve Başladı - Son Dakika
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçimlerde yöneticilere 'dur' mesajı vererek gençlerin aktif olabileceğini gösterebileceklerini söyledi. Baş, Türkiye'nin değişim rüzgarını bütün dünyada sergilemek istediklerini belirtti ve seçmenlere BTP'yi desteklemelerini çağrısında bulundu.
İçerenköy Mahalle Muhtarlığı adayı Ömer Akın, seçim pankartına yazdığı 'Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?' yazısıyla gündem olmuştu. Ancak seçimlere bir hafta kala Akın, adaylıktan çekileceğini duyurdu. Akın, pankartıyla farkındalık oluşturmak istediğini ve toplumsal bir farkındalığa dönüştürmek amacıyla bu adımı attığını belirtti.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Teşkilat İftar Programı'nda Türkiye'de örnek bir model olarak gösterilen Cumhur İttifakı ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç; 'Ağabey kelimesinin ağırlığı altında sizlere bundan sonraki süreçte daha da fazla layık olma adına gereken çabayı göstereceğinizden hiç şüpheniz olmasın' dedi.
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AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, Nizamlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Şahin de Ulupınar'a destek verdi.
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, araştırma kuruluşları, siyasi analistler ve sosyologlar, İstanbul'daki Kürt seçmenlerin eğilimlerini analiz etmeye ve değerlendirmeye devam ediyor. Kürtler üzerine araştırmalarıyla tanınan isimlere göre, Kürt seçmenler, kimlik tartışmalarının yanı sıra şehrin günlük yaşamına ilişkin verilen hizmetler ölçeğinde de oy kullanma eğilimi gösterecek. Araştırmacı Reha Ruhavioğlu, “İmamoğlu'nun muhalefette olması, muhalefet blokunun güçlü lideri olması ve Kürt seçmeninin de Erdoğan ve iktidar karşıtı olması, bu oy geçişkenliğini kolaylaştırıyor. Kürtlerin İmamoğlu'na açtığı kredi hala devam ediyor gibi görünüyor” dedi. Yazar Emine Uçak Erdoğan da 2019 yılında başörtülü kadınların belediyenin hizmetlerinden dışlanıp dışlanmayacağı endişesi olduğunu ancak beş yıllık süreç içinde korkulacak bir şey olmadığının görüldüğünü bunun da oy tercihlerini etkileyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün İstanbul'da gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan "Yeniden İstanbul" mitingine katılacak Erdoğan'ın emekliye 5 bin TL'lik seyyanen zammın da aralarında olduğu bir müjde verebileceği konuşuluyor. Söz konusu iddiaların sorulması üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bundan önceki mitinglerde de çok farklı konularda mesajlar vermişti bugün de olabilir" dedi.
Senegal'de cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı. Başkent Dakar ve çevresindeki bazı oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Senegal'de 7,3 milyon seçmenin, 807'si ülke dışında olmak üzere 16 bin 440 oy verme merkezinde oy kullanması bekleniyor. Oy verme sürecinde birçok ülkeden 2 binden fazla gözlemci görev yapıyor. 19 adayın yarıştığı seçimin galibi ülkenin 5'inci cumhurbaşkanı olacak.
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