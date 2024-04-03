Muğla Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan Göreve Başladı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Ali Erdoğan, Köyceğiz Belediyesinde Belediye Başkanlığı görevini devraldı.

Köyceğiz Belediyesi Hizmet Binasında hemşehrileri ve belediye personeli tarafından karşılanan Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) teşkilat mensupları, ilçe binası önünde toplanarak, Köyceğiz Adliyesi'ne geldi. Erdoğan'a mazbatası teslim edildi. Mazbatasını alan Erdoğan vatandaşlarla beraber Köyceğiz Belediyesi'ne geldi. Başkan Erdoğan'ı eski Başkan Kamil Ceylan karşıladı. Ceylan, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti. Her zaman yardımcı olacağını belirtti. Hayırlı olsun dileğinde bulundu. Başkan Erdoğan teşekkür ederek, ihtiyaç duydukça destek isteyebileceğini belirtti. Konuşmaların ardından başkanlık makamına geçildi.

Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar dileyen Köyceğiz Belediyesi'nin 2014-2019, 2019-2024 dönemi Belediye Başkanı Kamil Ceylan; "Yerel seçimlerin ülkemiz, şehrimiz ve hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Belediye Başkanlığı görevine seçine Ali Beyi ve meclis üyelerini tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Ceylan'dan görevi devralan Köyceğiz'in yeni Belediye Başkanı Ali Erdoğan; "Başkanımızın nazik devir teslim töreni ve yaptığı konuşma için kendisine teşekkür ederiz. Bu seçimde görev alan başta belediye başkan adaylarına, meclis üyesi adaylarına ve muhtar adaylarına yaptıkları olgun seçim kampanyası nedeniyle teşekkür ediyorum. Kazananlara da hayırlar getirmesi temennisiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu vesile ile milletimizin hizmetinde 10 yıl görev yapan değerli başkanımız ve birlikte çalıştığı meclis üyelerine, beraber görev yaptığı belediye başkan yardımcılarına ve müdür arkadaşlarımıza, belediye personelimizin tamamına teşekkür ediyorum" dedi.

Eski başkan Ceylan, yeni seçilen Belediye Başkanı Ali Erdoğan'a çiçek takdim ederek, görevi devretti. - MUĞLA