Muğla Köyceğiz\'de Hafız Kal Yarışması İlçe Etabı Tamamlandı

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Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Hafız Kal Yarışmasının birinci basamağı ilçe yarışmasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sunmak ve daha önce hafızlık yapmış, farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşların hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak amacı ile 2024 yılında ülke genelinde düzenlemiş olduğu Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmayan ve çalışmamış olan vatandaşlara yönelik "Hafız Kal" yarışması çerçevesinde Köyceğiz İlçe Nüfus Müdürü Oğuzhan Okulu, İlçe Müftülüğü'nde yapılan yarışmada dereceye girerek yarışmanın ikinci etabı olan il kategorisinde Köyceğiz'i temsil edecek.

Hafız Kal yarışmasında; İlçe etabı, İl etabı, Bölge etabı yapıldıktan sonra ülke geneli etabı ile Türkiye birincisi belirlenecek. Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz yarışmaya katılan Nüfus Müdürü Oğuzhan Okulu'yu tebrik edip, Diyanet İşleri Başkanlığının tefsir takımı ile çeşitli hediyeler takdim etti. - MUĞLA