Muğla Köyceğiz'de Sabah Namazı Buluşmaları - Son Dakika
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Muğla Köyceğiz'de Sabah Namazı Buluşmaları

Muğla Köyceğiz\'de Sabah Namazı Buluşmaları

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde her hafta düzenlenen sabah namazı buluşmaları, Pınarköy Mahallesi Merkez Camii'nde gerçekleştirildi. Buluşmaya katılan halk, Vaiz Rauf Evleksiz'in sohbetini dinledi ve dua etti. Buluşma, ikramlar ve yemek duasıyla sona erdi.

27.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:18
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde her hafta sabah namazı buluşmaları gerçekleştiriliyor. Köyceğiz Müftülüğünün organize ettiği sabah namazı buluşmaları bu hafta Pınarköy Mahallesi Merkez Camii'nde yapıldı.

Köyceğiz Pınarköy Mahallesi ile civar mahallelerin halkının iştirak ettiği sabah namazı buluşmasında Vaiz Rauf Evleksiz sohbet edip duada bulundu. Tesbihatı Selman Gündoğdu'nun yaptırdığı buluşma ikramlar ve ev sahibi İmam-Hatip Mustafa Çelik'in yemek duası ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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