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Muğla Köyceğiz'de Yeni Çok Amaçlı Pazar Yeri Yapıldı - Son Dakika
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Muğla Köyceğiz'de Yeni Çok Amaçlı Pazar Yeri Yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Toparlar Mahallesi'nde eski Pazar yeri yıkılarak yerine çok amaçlı pazar yeri yapıldı. Yıpranan pazar yeri, pazarcılar ve vatandaşlar için rahat bir ortam sağlamaktadır.

Muğla Köyceğiz\'de Yeni Çok Amaçlı Pazar Yeri Yapıldı
26.01.2024 - 12:08,  Güncelleme: 12:11
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde eski Pazar yeri yıkılarak yerine çok amaçlı pazar yeri yapıldı.

Toparlar Mahallesi belde belediyesi iken yapılan pazar yeri geçen zaman içinde yıprandı. Vatandaşın ihtiyacına cevap veremez hale gelirken, her hafta Pazar günleri kurulan pazarda, yağmurlu günlerde pazarcılar ve vatandaşlar sıkıntılar yaşıyordu. Çok amaçlı pazarın yapılmasıyla pazarcılar ve vatandaşlar rahat nefes aldı. Ayrıca çok amaçlı pazar yerinde vatandaşlar düğün, mevlit ve toplantılar yapabilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla Köyceğiz'de Yeni Çok Amaçlı Pazar Yeri Yapıldı - Son Dakika
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