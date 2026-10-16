Muğla Marmaris'teki Ticaret Odası'nda başkanı üyeler değil yeni meclis seçecek - Son Dakika
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Muğla Marmaris'teki Ticaret Odası'nda başkanı üyeler değil yeni meclis seçecek

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Muğla Marmaris\'teki Ticaret Odası\'nda başkanı üyeler değil yeni meclis seçecek
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Marmaris Ticaret Odası'nda 18 Ekim'de yapılacak seçimlerde üyeler, 13 meslek grubunda komite ve meclis üyelerini belirleyecek. Mutlu Ayhan ile İdris Akgül'ün başkanlık yarışında ise başkanı doğrudan üyeler değil, yeni oda meclisi seçecek.

Marmaris Ticaret Odası'nda 18 Ekim'de yapılacak seçimlerde üyeler, 13 meslek grubunun komite ve meclis üyelerini belirlemek için sandığa gidecek. Mutlu Ayhan ile İdris Akgül'ün başkanlık yarışında son sözü ise yeni oluşacak oda meclisi söyleyecek.

Marmaris Ticaret Odası'nda yeni dönemin kadrolarını belirleyecek seçimler, 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Mutlu Ayhan'ın mavi liste ile başkan adayı ve Ticaret odası yönetim kurulu üyesi İdris Akgül'ün beyaz Liste ile yarıştığı seçim sürecinde, ilk aşamada meslek komiteleri ve oda meclisi üyeleri belirlenecek.

Kamuoyunda başkanlık yarışı olarak takip edilen seçimlerde üyeler, doğrudan yönetim kurulu başkanını seçmeyecek. Her seçmen, kayıtlı bulunduğu meslek grubunda komite ve meclis üyelikleri için oy kullanacak.

13 meslek grubunda sandık kurulacak

Seçimlerde odanın bünyesindeki 13 meslek grubunun temsilcileri belirlenecek. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren üyeler, kendi meslek gruplarındaki adaylar arasında tercih yapacak.

Bu nedenle iki başkan adayının da bütün meslek gruplarında kişisel olarak oy alması gerekmiyor. Diğer gruplarda yarışan ekiplerin elde edeceği sonuçlar, oda meclisinin yapısını ve başkanlık seçimindeki destek dağılımını şekillendirecek.

Başkanlık için önce meclise girmek gerekiyor

Yönetim kurulu başkanlığına aday olan isimlerin öncelikle oda meclisine seçilmesi gerekiyor. Meslek komitesi üyeliğine seçilmek tek başına başkanlık için yeterli olmuyor.

Bu süreçte Ayhan ve Akgül açısından ilk kritik aşama, aday oldukları meslek grubundan meclis üyeliğini kazanmak olacak. Meclise seçilemeyen bir isim, yönetim kurulu başkanlığına seçilemeyecek.

Komite sayısından çok meclis desteği belirleyici

Seçimlerde kazanılan komite sayısı yarışın önemli göstergelerinden biri olsa da başkanlığı tek başına kesinleştirmiyor. Meslek gruplarının meclise göndereceği üye sayıları farklı olabildiği için belirleyici olan, mecliste oluşacak temsil dağılımı ve başkan adaylarının alacağı destek olacak.

İlk aşamadaki seçimlerin ardından oluşacak yeni oda meclisi, kendi üyeleri arasından yönetim kurulu başkanını ve yönetim kurulunun asıl ve yedek üyelerini aynı listede seçecek. Böylece Marmaris Ticaret Odası'nın yeni dönem başkanı ve yönetimi, mecliste yapılacak oylamayla kesinleşecek.

Kaynak: İHA
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