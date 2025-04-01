Muğla\'nın Belediye Başkanları Nikahlandılar

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 6 Nisan'da yapılacak nikahlarını CHP Olağanüstü Kurultay kararı alması ve kurultayın 6 Nisan'da yapılacak olması nedeniyle nikah tarihini öne çekmişlerdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP Olağanüstü Kurultayı nedeniyle öne aldıkları nikah törenini 1 Nisan tarihinde gerçekleştirerek Menteşe Konaklatı Kültür Merkezinde nikahlanarak sürpriz yaptılar.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün hayatımızın en özel günlerinden birini yaşıyoruz. Ailemizin huzurunda, Menteşe Konakaltı Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatlarımızı birleştirdik. Bu mutlu günümüzde sevincimizi paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Hep birlikte, sevgi ve dayanışma içinde, daha güzel bir geleceği inşa etmeye devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımızla Gonca Köksal & Ahmet Aras" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA