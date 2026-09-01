Muğla'nın Datça açıklarında şişme botla denize açılan 9 kişi sürüklenince Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça açıklarında şişme botla denize açılan 9 kişi sürüklenince Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Muğla\'nın Datça açıklarında şişme botla denize açılan 9 kişi sürüklenince Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında şişme lastik botla denize açılan 9 kişi, sürüklenmeleri üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kişiler, Palamutbükü Limanı'na getirilirken olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

(MUĞLA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında şişme lastik botla denize açıldıktan sonra sürüklenen ve yardım isteyen 9 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, 30 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Şişme lastik botla denize açılan 9 kişinin sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu KB-11 sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, başlattıkları kurtarma çalışması sonucunda 9 kişiyi bota alarak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Kurtarılan kişiler, Sahil Güvenlik botu ile Palamutbükü Limanı'na getirildi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla'nın Datça açıklarında şişme botla denize açılan 9 kişi sürüklenince Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'nın Datça açıklarında şişme botla denize açılan 9 kişi sürüklenince Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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