Köyceğiz'de Şiddetli Yağış Sonrası Seralar Kullanılamaz Hale Geldi

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dün erken saatlerde başlayan şiddetli yağış, özellikle Pınar Mahallesi'nde olmak üzere birçok bölgede taşkınlara yol açtı. Derelerin taşması nedeniyle evler sular altında kalırken, çiftçilerin seraları kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu aralıklarla devam eden şiddetli yağış, özellikle Pınar Mahallesi'nde bulunan derelerin taşmasına yol açtı. Taşkınlar sonucu birçok evi su bastı. Mahallede maddi hasar meydana geldi. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kumcu'nun koordinasyonunda, Köyceğiz Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri ekipleri, Jandarma Deresi'nin bağlantı noktalarında çalışma yürüttü. Yuvarlakçay'ın taşması sonucu bölgedeki seralar da sular altında kaldı ve tarımsal üretimde zarar meydana geldi.

Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, metrekareye 72 kilogram yağış düştüğü belirtilirken, tüm ekiplerin sahada vatandaşların yanında olduğu vurgulandı. Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Sahada incelemelerde bulunan CHP İlçe başkanı Tanju Satılmış, şunları söyledi:

"İlçemizde yaşanan sel felaketi nedeni ile sabahın ilk saatlerinde ekibimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz ile zor durumda olan vatandaşlarımız için mahallelere dağıldık. Büyükşehir Belediye ekiperimiz, Köyceğiz Belediye ekiplerimiz ve tüm personel ve iş makinası imkanlarımız ile sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin yanında olmaya çalıştık. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Domates seraları zarar gören vatandaşlarımız için önümüzde ki süreçte Büyükşehir Belediyemizin desteği ile vatandaşlarımızın yanlarında olacağız. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız."