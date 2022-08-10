Marmaris'te 'Kızılbük Resort Otel ve Devremülk' projesinde çalışma durduruldu - Son Dakika
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Marmaris'te 'Kızılbük Resort Otel ve Devremülk' projesinde çalışma durduruldu

10.08.2022 01:15
Marmaris'te 'Kızılbük Resort Otel ve Devremülk' projesinde çalışma durduruldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılması planlanan 'Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesi ile ilgili olarak, Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin kararı üzerine inşaatta çalışma durduruldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılması planlanan 'Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesi ile ilgili olarak, Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin kararı üzerine inşaatta çalışma durduruldu.

Konuyla ilgili Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere İlçemiz İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii, 2518 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılması planlanan Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir Kararına karşı ilgililer tarafından Muğla Valiliğine karşı açılan davada 07.07.2022 tarih ve 2021/1000 Esas; 2022/1046 Karar sayılı Muğla 3. İdare Mahkemesinin kararı ile iptal kararı verilmiştir. ÇED Gerekli Değildir kararının iptaline ilişkin Mahkeme kararı davacılar vekili tarafından 04.08.2022 tarihinde Belediyemize iletilmiştir. Konuya muttali olunması üzerine, Belediyemizce ivedilikle taşınmaza gidilerek ilgili yasal mevzuat uyarınca o andaki inşaat durumu tespit edilmiş, 3194 sayılı İmar Kanunu 32. maddesi uyarınca yapı tatil zaptı tanzim edilerek inşaat durdurulmuş ve faaliyete son verilmiştir. İnşaat alanında bulunan çalışanlar alan dışına çıkartılmıştır. Belediyemiz bünyesinde konu ile ilgili iş ve işlemlere hukuki sürece uyarlı olarak devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Marmaris'te 'Kızılbük Resort Otel ve Devremülk' projesinde çalışma durduruldu - Son Dakika

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