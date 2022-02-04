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Muğla'nın nüfusu Binde 17,7 artarak 1 milyon 22 bin 141 oldu - Son Dakika

Muğla'nın nüfusu Binde 17,7 artarak 1 milyon 22 bin 141 oldu

04.02.2022 13:09
Muğla'nın nüfusu Binde 17,7 artarak 1 milyon 22 bin 141 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını yayımladı. 31 Aralık 2021 itibariyle açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre

Muğla nüfusu 1 milyon 021 bin 141 oldu.

Nüfus bir yılda 20 bin 368 arttı

Muğla il nüfusu 2020 yılında yapılan adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 1 milyon 773 kişi idi. 31 Aralık 2021 tarihi itibari ile Muğla'nın nüfusu 1 milyon 21 bin 141 olarak açıklandı. Muğla'nın nüfusu bir önceki döneme göre 20 bin 368 kişi arttı. Artış oranı Binde 17,7 olarak gerçekleşti.

En fazla artık Menteşe ilçesinde

2021 yılında Muğla ilçelerinde en fazla nüfus artışının yaşandığı ile Menteşe ilçesi oldu. 2020 yılında nüfusu eksilen Menteşe 2021 yılında Binde 45,80 artış yaşadı. 2020 yılında 113 bin 141 olan Menteşe'nin nüfusu 2021 yılında 118 bin 43'e yükseldi. Menteşe ilçesini Binde 33,51'lik artış ile Datça, Binde 34,1 ile Bodrum, Binde 30,89 ile Dalaman, Binde 22,78 ile Ortaca, Binde 19,35 ile Fethiye izledi. Nüfus artışının yaşandığı ilçelerden Köyceğiz Binde 11,62, Milas Binde 14,01, Ula Binde 9,47 ve Seydikemer ilçesi de Binde 1,97 artı.

Marmaris nüfusu azaldı

Nüfus artışının yanı sıra nüfusu azalan ilçeler arasında Marmaris ilçesi 2202 yılında 95 bin 851 olan nüfusu 2 kişi azalarak 95 bin 849 ile Binde 0,02 azaldı. Nüfusu azalan ilçeler arasında Yatağan ilçesi 45 bin 172'den 45 bin 077'ye, Kavaklıdere ilçesi de 10 bin 871'den 10 bin 8423'ye düştü.

Nüfusu en fazla ilçe Bodrum

2021 yılı adrese Dayalı Nüfus kayıt sistemine göre Muğla ilçelerinin nüfusu en fazla ilçesi 187 bin 284 ile Bodrum olurken, nüfusu en az olan ilçesi 10 bin 842 ile Kavaklıdere ilçesi oldu. İlçelerin nüfusları, Bodrum 187 bin 284, Dalaman 44 bin 386, Datça 24 sin 519, Fethiye 170 bin 379, Kavaklıdere 10 bin 842, Köyceğiz 38 bin 425, Marmaris 95 bin 849, Menteşe 118 bin 443, Milas 145 bin 275, Ortaca 52 bin 929, Seydikemer 61 bin 427, Ula 26 bin 306 ve Yatağan ilçesinin nüfusu da 45 bin 077 olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Muğla'nın nüfusu Binde 17,7 artarak 1 milyon 22 bin 141 oldu

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Hisarcık, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muğla'nın nüfusu Binde 17,7 artarak 1 milyon 22 bin 141 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'nın nüfusu Binde 17,7 artarak 1 milyon 22 bin 141 oldu - Son Dakika
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