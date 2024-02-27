Muğla\'nın yetiştirdiği önemli değerlerden Hamza Sadi Özbek anıldı

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Muğla'nın yetiştirdiği ve Türk Milliyetçiliğinin önemli değerlerinden biri olan Hamza Sadi Özbek Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezi salonunda düzenlenen bir toplantı ile anıldı.

1912 yılında Muğla'da doğan ve tahsil hayatından sonra muhtelif memuriyetlerde bulunup en son madencilikle uğraşan Hamza Sadi Özbek, Menteşe Belediyesi, Tazelenme Üniversitesi, MUSANDER ve Türkiye Yazarlar Birliği Muğla Şubesi'nin düzenlediği bir toplantı ile anıldı.

6 Kasım 1971 günü vefat eden Hamza Sadi Özbek ile ilgili olarak MSKÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Akça, Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilcisi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Muğla Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna, yazar Ali Can, Hamza Sadi Özbek'in oğlu, Umurbeğ Özbek, yeğenleri Ruşen Özbek ve Sadettin Özbek ile ana tarafından yeğeni Mustafa Ercan birer konuşma yaptılar.

Konuşmalarda, Hamza Sadi Özbek'in Muğla için yaptıkları, yazı hayatı, şiirleri, Türk Milliyetçiliği tarihindeki yeri, Mayıs 1944 olaylarındaki durumu, tabutluklarda gördüğü işkenceler ele alındı. Aile yakınları da Hamza Sadi Özbek ile olan ilişkilerinden söz etti.

Toplantıda Sosyal Bilimler Lisesi ve Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Hamza Sadi Özbek'ten şiirler okudular ve onun şairlik yönünün ortaya çıkmasını sağladılar. - MUĞLA