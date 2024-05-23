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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden Marmaris'te gerçeği aratmayan tatbikat

MUĞLA - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri işbaşı eğitimleri Marmaris'te yapılan tatbikat ile tamamlandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan ve yapacak olan alev savaşçılarının 2024 yılı iş başı eğitimleri tamamlandı. 12 Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapılan iş başı eğitimlerinin sonuncusu Marmaris'te gerçekleştirildi. 23 Mayıs Perşembe günü Asparan Bölgesi'nde yapılan eğitim ve tatbikata Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü emrinde görevli arazöz ve yangın söndürme ekipleri yanı sıra yangın söndürme helikopteri de katıldı. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan programda Muğla'nın Marmaris ilçesinde bağlı Asparan mevkiinde Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile AKUT, MAGAMESAR'ın da katılım sağladığı iş başı eğitim tatbikatında; haberleşme, iş sağlığı ve iş güvenliği, ilk yardım, ekipman kullanımı konuları da uygulamalı anlatılarak eğitim verildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür Marmaris'te yapılan iş başı eğitimini ve tatbikatı yerinde takip etti. Eğitim sonunda arazöz ve yangın ekipleri ile gönüllülerin katılımı ile en hızlı hortum serme ve hortum ucuna en çabuk su verme yarışması yapıldı. Ekiplerin en hızlı olabilmek için kıyasıya mücadele ettiği yarışmada tatbikat senaryosu gereği ekiplerden 200 metre ötede yanan alana Marmaris İşletme merkez ekibi 1 dakika 59 saniyede ulaşarak ilk müdahale eden ekip oldu. Marmaris Değirmenyanı'nda konuşlu yangın söndürme helikopteri de ayrı bir alanda yakılan alevlere havadan müdahale ederek tatbikata katıldı.

"Orman yangınları ile mücadele bir savaş halidir"

Marmaris'teki İşbaşı eğitim ve yangın tatbikatı eğitimlerini takip eden Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, katılım sağlayan personele teşekkür ve başarı dileklerini ileterek, orman yangınları ile mücadelenin bir savaş hali olduğunu belirtti. Ülküdür, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüz olarak orman yangınlarıyla mücadele konusunda hem karadan hem havadan teknolojinin son imkanlarını kullanarak yangınlara karşı mücadele vermekteyiz" dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Ülküdür bugün yapılan eğitim ve tatbikat ile ilgili, "Bugün burada 'işbaşı Eğitimleri' diye tabir ettiğimiz eğitimleri tamamlıyoruz. Şu ana kadar 11 işletme müdürlüğümüzde Nisan ayından itibaren eğitimlerimiz tamamlandı. Bugün sizlerle birlikte burada 12. İşletme Müdürlüğümüz, Marmaris'te de yangın sezonu öncesinde bu eğitimlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Burada kişisel koruyucu donanım malzemelerinden, ilkyardım malzemelerinden yine iş güvenliği ve sağlığı konularında uzman kişilerce de eğitimlerimiz verilmektedir. Bu eğitimlere orman işletme müdürlerimiz, muhafaza memurlarımız, müdür yardımcılarımız, işletme şeflerimiz, arazöz operatörlerimiz ve yangın söndürme işçilerimizin hepsi katılmaktadır. Ekiplerimiz bizzat yangında sahada görev alan ekiplerimizdir" şeklinde bilgi vererek 2024 yılında 157 teknik elemana, 400 orman muhafaza memuru ve 965 arazöz operatörü ve yangın işçisi olmak üzere toplamda bin 251 personelin eğitimleri tamamladığını belirtti.

"Kara ve hava gücü envarterimiz ile mücadele ve müdahalelere hazırız"

Ülküdür, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak hava gücümüz ve kara gücüyle müdahale etmekteyiz. Kara gücümüzü 117 arazözümüz 40 su tankeri, 15 greyder, 15 dozer ve 151 ilk müdahale aracından oluşmakta. Yine bin 251 personelimizle kara gücü olarak görev yapmaktayız. Hava gücü olarak 6 helikopter, 6 uçağımız, 14 helikopterimiz ve 1 adet insansız hava aracı yangınları gözetlemek üzere kullandığımız toplamda 21 hava aracı ile mücadelemizi sürdürmekteyiz" dedi.

"Orman gözetleme kulelerinde 360 derece dönebilen duman avcısı kameralar çalışıyor"

Yangınları önleme ve yerinde tespit etmede önemli rol oynayan gözetleme kuleleri ve cihazları ile ilgili de konuşan Ülküdür, "Bölge müdürlüğümüz Aydın ve Muğla illerini kapsamakta olup, 1 milyon 156 bin 616 hektar ormanlık alana sahip. Burada 51 adet gözetleme kulemiz mevcut. Bunların 24 tanesinde akıllı gözetleme sistemi dediğimiz, kendi aramızda duman avcıları diye tabir ettiğimiz 360 derece görüş kamera kayıtları alabilen, 10 kilometre mesafede en küçük dumanı bizlere alarm ve sinyal vererek ikaz eden ürünlerimiz mevcut" ifadelerini kullandı.