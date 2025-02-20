Muğla Su İnisiyatifi'nden Yatağan Termik Santrali'ne Tepki - Son Dakika
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Muğla Su İnisiyatifi'nden Yatağan Termik Santrali'ne Tepki

Muğla Su İnisiyatifi, Yatağan Termik Santrali'nin kömür çıkaramama durumuna tepki göstererek mahkeme kararlarının uygulanmasını talep etti. İşçilerin işten çıkarılmasının sorumlusunun işveren ve sendika olduğunu belirten inisiyatif, santralin kapatılmasının elektrik kesintilerine yol açacağı iddialarını asılsız buldu.

20.02.2025 14:21  Güncelleme: 15:56
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Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Su İnisiyatifi (MSİ), Yatağan Termik Santrali'nin kömür çıkaramama nedeniyle zor durumda olduğu açıklamalarına tepki gösterdi. İnisiyatiften yapılan açıklamada, "Mahkeme santrallerin kapatılmasının gerekli olduğuna karar verdi. İşçilerin işten atılması birinci dereceden işverenin ve sendikanın sorumluluğundadır" denildi.

Türk-İş'e bağlı Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, geçtiğimiz günlerde Yatağan Termik Santrali'nin yerüstü maden rezervinin tükenmesi ve yeraltı maden ruhsatının da iptal edilmesiyle kömür tedarik sorunuyla karşı karşıya kaldığını açıklamıştı.

Erçelik'in açıklamalarına Muğla Su İnisiyatifi'nden tepki geldi. İnisiyatiften yapılan açıklamada, "Bu santraller diğer iki santral gibi Yeniköy ve Kemerköy TES, Aydın İdare Mahkemesi'nin Danıştay tarafından onanan kararla 1996 yılında kapatılmıştı. Ayrıca AİHM'de 2005 tarihli kararıyla mahkeme kararına uyulması gerektiğini gerekçesinde belirterek santrallerin kapatılmasının gerekli olduğuna karar verdi. Bakanlar Kurulu'nun Türkiye hukuk tarihinde ilk olmayan, idare tarafından mahkeme kararlarına uyulmamasına karar vermesiyle santraller 30 yıldır hala çalışıyor. Muğla Su İnisiyatifi olarak, mahkemenin kararının uygulanmasını istiyoruz" denildi.

"İşveren ve sendikanın sorumluluğunda"

İşçilerin işten çıkarılmasının sorumluluğunun işveren ve sendikada olduğunu belirten açıklamada, "Partilerin ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin santralde çalışan işçilerin işsiz kalmasına seyirci kalamayacakları ortada. Sendika'nın 187 işçinin işten atılmasına karşılık, gerçekte, 420 işçinin işten çıkarılacağı iddia ediliyor. İşverenin tarafını tutup, işçilerin, işten atılmasını tevekkülle karşılamasını tavsiye etmekten başka yapacakları olduğunu hatırlatırız. İşçilerin işten atılması birinci dereceden işverenin ve sendikanın sorumluluğundadır. İşveren bunu öngörmek zorundadır; ama işveren kar peşinde, güneş enerjisi santralini, ihale şartlarına aykırı olarak Yatağan'ın maden çukurlarına kurmakla meşgul. İşçilerin ne olacağı umurunda değil" ifadeleri kullanıldı.

"Santral kapatılırsa elektrik kesintileri iddiası asılsız"

Santral kapatılırsa Muğla'da elektrik kesileceği iddialarının asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Raporları ve sözleri ile ürettikleri gerçek dışı beyanları ciddiye almanın mümkün olmadığını bir kez daha belirtiyoruz. Santral kapatılırsa Muğla'da elektrik kesintileri olacak iddiasının asılsız olduğunu, Türkiye'nin enterkonnekte sisteme geçtiğini, Muğla'da üretilen elektriğin üçte birinin Muğla'da tüketildiğini, santrallerin çalışmasının kömür madenlerinde kömür çıkartılamayacak duruma eriştiğini hatırlatıyoruz. Santrallerin çalışmasına dair Bakanlar Kurulu kararının alındığı 1996'da da gerçekçi olmadığını, Muğla'da elektrik kesintisinin o tarihte de yaşanmadığını söylemek isteriz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla Su İnisiyatifi'nden Yatağan Termik Santrali'ne Tepki - Son Dakika

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