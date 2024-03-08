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Muğla trafik ekiplerinden kadın sürücülere jest

MUĞLA - Muğla'da trafik ekipleri emniyet kemeri bilgilendirmesi yaparken hem de bayan şoförlerin ve otobüste yolculuk yapan kadınların gününü kutladı.

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Toplum Destek ekipleri ve Çevik Kuvvet'ten 2 kadın polis memuru tarafından Muğla Otogarı ve Muğla Atatürk Stadyumu'nda bulunan dolmuş duraklarında hem emniyet kemeri kullanılması konusunda bilgilendirme yaparken, aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebi ile bayan şoförlere ve yolculara çiçek takdim edildi. Trafik ortamında kadın sürücülerin karşılaştığı sorunlara karşı trafik ekipleri sürücülere yalnız olmadıklarını ifade ettiler.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür vekili Komiser Burcu Avcı, "Bugün günün ve anlam önemine ilişkin hem Kadınlar Günü'nü kutlamak hem de yolculuk boyunca emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını teyidini yapmak amaçlı buradayız. Emniyet kemerlerimiz can kayıplarını yüzde 45 oranında azaltmaktadır. Ağır yaralanmaları da yüzde 60 oranında azaltmaktadır. Lütfen yolculuk boyunca emniyet kemerlerinizin takılı olmasına önem arz edin. Ayrıca kadınlarımızın da kadınlar günü kutlu olsun" dedi.