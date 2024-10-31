Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Tanıtım Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Muğla'da düzenlenen toplantıda, Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtıldı. Amaç, turizmi 12 aya yaymak ve Muğla'nın kültürel zenginlikleri ile sağlık ve spor turizmini öne çıkarmak.

31.10.2024 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtım toplantısı yapıldı

MUĞLA - Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtım toplantısı turizm sektörünün tüm paydaşlarının katılımı ile yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın göreve geldikten hemen sonra faaliyete geçirilmesi için çalışmalara başlanan "Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu" turizm sektörünün tüm paydaşlarının ilk geniş katılımlı toplantısı Menteşe Türkan Saylan Kültür Merkezinde yapıldı. 'Dünya Kenti Muğla' sloganı ile birçok alanda yürütülen çalışmalardan birisi olan Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu ile turizmi 12 aya yaymak, turizmin sadece deniz, kum ve güneş dışında Muğla'nın kültürel zenginlikleri, sağlık, spor turizmi ve diğer alanlarla turizmde söz sahibi bir şehir olmak amacıyla kuruluş çalışmasına başladı.

Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtım toplantısında konuşan Platform Koordinatörü Cumhur Güven Taşbaşı, "Dünyanın en hızlı gelişen endüstrilerinden birisi turizm sektörüdür. Dünyada her yıl 1 milyar 600 milyon bin insan ziyaret halindedir. Bu rakam, Dünya Turizm Örgütü verilerine göre her yıl yüzde 8 artmaktadır. Bu ekonomi 7 katrilyon gibi bir endüstriyi temsil etmektedir. Bunun yüzde 10'u istihdam. Yani dünya ekonomisinin yüzde 10'u turizm istihdamındadır. Yüzde 30'u hizmet sektörünün getirdiği ihracattadır. Bunlar turizmin ne kadar önemli bir büyüklükte olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin üçüncü bir turizm destinasyonu olan Muğla'mız çok önemli bir yerdedir. Birincisi İstanbul'da kurulan Turizm Platformunun ikincisi Muğla'da kurulacaktır" dedi.

Muğla'nın çok önemli bir kültür ve kültür mirasına sahip olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Ormanlarımız ile kıyılarımız ile koylarımız ile birbirinden değerli SİT alanlarımız ile ören yerlerimiz ile korunmuş olan tarihi kentlerimiz ile doğal mirasımız ile birbirinden kıymetli birçok hazineye sahibiz. Somut olan miraslarımız olduğu gibi, somut olmayan özellikle daha çok kırsal alanda odaklanmış kültür mirasımıza da hala sahibiz ve sürdürülebilir bir şekilde bunları koruyoruz. Ama bugüne kadar birçok platform, birçok çalıştayda gerçek anlamda bir araya gelip çok ciddi adımlarla önümüz açılmadı. Ama Ahmet Aras Başkanımız seçildiği günden bu yana 'Dünya Kenti Muğla' mottosuyla öncelikleri ortaya koyduktan sonra çalışmalara hızlıca başlandı ve aktif olarak adımlar atıldı. Koskoca bir miras, hazine elimizde var, çok değerli paydaşlar var, akıl var, bilgi var ve kurulan bir platform var. Bu platform bize veriler sağlayacak. Bilimin ışığında bu süreci yönetmemizi sağlayacak akıl var. Niyet ortada. Bundan sonra çok daha farklı adımlar atılacağını, turizm sektörünün Muğla'da hak ettiği payı alacağını, paydaşların desteği ile ortak akılla bunun yapılacağına inancımız sonsuz" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Turizm, Kültür, Muğla, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Tanıtım Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 01:20:33. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Tanıtım Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.