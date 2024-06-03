Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Eurodesk temas noktası olarak gençlere fırsatlar sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Eurodesk temas noktası olarak gençlere fırsatlar sunuyor

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Eurodesk temas noktası olarak gençlere fırsatlar sunuyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Eurodesk temas noktası olarak Avrupa Birliği projeleri ve yurt dışı etkinliklerle gençlere önemli fırsatlar sunuyor. Eurodesk, gençlerin eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları hakkında bilgi edinmelerine ve Avrupa faaliyetlerine katılım sağlamalarına imkan tanıyan bir Avrupa Bilgi Ağı olarak biliniyor. Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Avrupa'dan gelen gençlerin projeler üreterek farklı kültürleri tanımalarına ve yeni deneyimler kazanmalarına imkan sağlıyor. Gençlik Değişim Projesi kapsamında yürütülen bu çalışmalar, iki ülke gençliği arasında kültürel anlayışı artırmayı, karşılıklı saygı ve işbirliğini teşvik etmeyi hedefliyor.

03.06.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Eurodesk temas noktası olarak Avrupa Birliği projeleri ve yurt dışı etkinliklerle gençlere önemli fırsatlar sunuyor. Eurodesk, gençlerin eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları hakkında bilgi edinmelerine ve Avrupa faaliyetlerine katılım sağlamalarına imkan tanıyan bir Avrupa Bilgi Ağı olarak biliniyor.

Eurodesk, tüm AB ve diğer program ülkelerinde kurulmuş olup, Türkiye'de 2008 yılında Türk Ulusal Ajansı tarafından faaliyete geçirildi. Türkiye'deki Eurodesk Temas Noktaları, gençlere ve onlara hizmet eden kuruluşlara Avrupa fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Avrupa'dan gelen gençlerin projeler üreterek farklı kültürleri tanımalarına ve yeni deneyimler kazanmalarına imkan sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Değişim Projesi kapsamında yürütülen bu çalışmalar, iki ülke gençliği arasında kültürel anlayışı artırmayı, karşılıklı saygı ve işbirliğini teşvik etmeyi hedefliyor. Projeler, gençleri sosyal, kültürel ve manevi değerler açısından bilgilendirmeyi amaçlayarak, onların gelişimine katkıda bulunuyor.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Oktay Tavas, uluslararası projelerle gençlerin yurt dışı deneyimleri kazandığını belirtti. Tavas, yıl içinde Almanya, Fransa, İspanya, Yunanistan, Sırbistan ve Macaristan gibi ülkelerde projelerin devam edeceğini ifade etti. Bu projeler, gençlere farklı kültürlerle tanışma ve uluslararası deneyim kazanma fırsatı sunuyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Gençlik, Muğla, Spor, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Eurodesk temas noktası olarak gençlere fırsatlar sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
10:55 Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti
10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:37:52. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Eurodesk temas noktası olarak gençlere fırsatlar sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement