Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nden Sokak Hayvanlarına Destek

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, gönüllü gençler ve çocuklarla birlikte sokak hayvanları için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Havanın mevsim normallerinin üzerine çıktığı sıcak yaz günlerinde, sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak amacıyla su kabı atölye çalışması gerçekleştirildi.

Geri dönüşüm malzemelerinden su kapları oluşturan gençler ve çocuklar, hem çevreye duyarlılık gösterdi hem de sokak hayvanlarının susuz kalmaması için önemli bir farkındalık oluşturdu.

Atölye çalışmasına katılan gönüllü gençlerden Davut Çiftçi, "Sahipsiz sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmasını engellemek amacıyla yapmış olduğumuz farkındalık atölye çalışmasında olmaktan çok mutluyum. Çocukların bu konuda duyarlılık göstermesi ve bizleri de mutlu etti "dedi. - MUĞLA