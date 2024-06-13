Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nden Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika
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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nden Sokak Hayvanlarına Destek

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, gönüllü gençler ve çocuklarla birlikte sokak hayvanları için su kabı atölye çalışması düzenledi. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan su kaplarıyla sokak hayvanlarının susuz kalmaması için farkındalık oluşturuldu.

13.06.2024 13:08
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, gönüllü gençler ve çocuklarla birlikte sokak hayvanları için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Havanın mevsim normallerinin üzerine çıktığı sıcak yaz günlerinde, sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak amacıyla su kabı atölye çalışması gerçekleştirildi.

Geri dönüşüm malzemelerinden su kapları oluşturan gençler ve çocuklar, hem çevreye duyarlılık gösterdi hem de sokak hayvanlarının susuz kalmaması için önemli bir farkındalık oluşturdu.

Atölye çalışmasına katılan gönüllü gençlerden Davut Çiftçi, "Sahipsiz sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmasını engellemek amacıyla yapmış olduğumuz farkındalık atölye çalışmasında olmaktan çok mutluyum. Çocukların bu konuda duyarlılık göstermesi ve bizleri de mutlu etti "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nden Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika

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