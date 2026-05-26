Muğla\'da Kurban Bayramı Töreni ve Vali Akbıyık\'tan Uyarılar

Muğla Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi. Muğla Valilik bahçesinde gerçekleştirilen törene; milletvekilleri, mülki ve idari amirler, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda Muğlalı vatandaş katıldı.

Bayram tatilinin uzun olması ve vatandaşların kurban ibadetlerini rahatça yerine getirebilmesi amacıyla arife gününden bir gün önce düzenlenen törende, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık katılımcılarla tek tek bayramlaşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve dostluk bağlarını pekiştiren mübarek günler olduğunu hatırlatan Akbıyık, Kurban Bayramı'nın özünde yatan teslimiyet ve paylaşma duygusunun önemine vurgu yaparak, toplumun tüm kesimlerinin, özellikle de yetimlerin, gazilerin ve engellilerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Muğla'nın "yeryüzü cenneti" ve dünya çapında bir turizm merkezi olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, bayram vesilesiyle Bodrum, Fethiye, Marmaris, Datça ve Ortaca gibi ilçelere çok yoğun bir ziyaretçi akını olduğunu söyledi. Trafik güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Akbıyık, şöyle konuştu: "Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerimizle beraber tüm tedbirlerimizi aldık. Personelimiz bizatihi sahada, görevlerinin başında çalışıyor. Allah'a şükür şu ana kadar çok üzücü bir olay veya kaza meydana gelmedi. İnşallah bayram süresince de böyle devam eder. Hem ilimizi ziyaret eden misafirlerimizden hem de Muğlalı hemşerilerimizden ricamız; kurallara riayet etsinler, hız yapmasınlar ve mutlaka emniyet kemerlerini bağlasınlar. Bayramın sonu yine bayram olsun"

Kış ve bahar aylarında Muğla'nın son 70 yılın en yüksek yağışını aldığını ve bu durumun bolluk bereket getirdiğini ifade eden Akbıyık, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan yangın riskine karşı da uyarılarda bulundu: "Yağışlar bereket getirdi ancak havalar ısındıkça yangın riskini de beraberinde getirecek. Hem Muğlalılardan hem de misafirlerimizden özellikle izmarit, mangal ateşi gibi orman yangınına sebebiyet verecek ihmallerden kaçınmalarını rica ediyorum. Her yıl ciğerlerimiz yanıyor. Muğla'da Orman Bölge Müdürlüğümüz, Belediyemiz, STK'larımız, emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız ve vatandaşlarımızla tam bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. İnşallah bu sene de aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz ve hiç yangın yaşanmamasını ümit ediyoruz"

Vali İdris Akbıyık, konuşmasının sonunda dünyadaki mazlum Müslümanların yaşadığı acılara değinerek insani bir mesaj verdi: "Bu bayramın Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın neresinde mazlum bir insan varsa oraya da güzellikler getirmesini diliyorum. Maaflesef her yerde bayramlar bu kadar huzurlu geçmiyor. Gazze'de büyük bir soykırım, Doğu Türkistan'da ve başka yerlerde zulümler var. Gönlümüz ve kalbimiz onlarla beraber. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bu bayramlar, onların da kurtuluşuna, bağımsızlığına ve özgürlüğüne vesile olur"

Vali Akbıyık, konuşmasının ardından resmi programın Emniyet, Jandarma, Şehit Aileleri Derneği ve Şehitlik ziyaretleri ile devam edeceğini belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti ve "Hayırlı, mutlu, güzel bir bayram dilerim" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı. - MUĞLA